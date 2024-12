La NTS Informatica Basket Rimini affronterà la Icaro Brescia nella prima di campionato

Nella prima di campionato anche la nostra prossima avversaria: la Icaro Brescia, ha trovato il sorriso ed i primi due punti contro la Dinamo Sassari vincendo 65-60. Un risultato che fa scalpore sapendo che nelle precedenti stagioni i lombardi hanno occupato sempre le posizioni di coda.

Grandi cambiamenti e super capacità offensiva oppure difesa sarda troppo leggera? Sassari che ha una reputazione di maggiore livello nel biennio precedente ed ha appena superato largamente Livorno l’ha forse presa sottogamba?

Interrogativi interessanti ai quali si potrà dare risposta solo all’esordio casalingo di domenica 8 Dicembre 2024 alle ore 15:00 sul parquet e sugli spalti della palestra CARIM di via Cuneo 11 a Rimini.

I bresciani sono avversari storici di NTS Informatica Basket Rimini, li abbiamo incrociati in epoca pre-covid e la scorsa estate nella sfida per il terzo posto nel torneo Valpantena di Verona dove li abbiamo superati con fatica per 49 a 46.

Si sa che il basket estivo lascia il tempo che trova, ma è tutto ciò che sappiamo degli avversari, Rimini era in formazione tipo ma con pochissimi giorni di preparazione e vinse la partita rimettendola in equilibrio dopo un inizio dispendioso, un rapido recupero e un gran controllo nel secondo tempo.

Senza dubbio una ricetta replicabile ricordandosi di chiudere l’area per contenere i loro lunghi, sfruttare la proverbiale rapidità di esecuzione e Kevin Giustino, principale terminale offensivo affiancato dalla larga distribuzione di punti già vista domenica scorsa senza perdere la bussola fino alla sirena finale. In altre parole, tutto ciò che serve per disputare una gara perfetta e quest’anno non si potrà prescindere da tantissime prestazioni d’alto livello vista la larga concorrenza.

Vi aspettiamo numerosi, senza di voi non è così bello.

Ufficio Stampa NTS Informatica Basket Rimini

Daniele Bacchi

—