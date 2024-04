La politica è l’arte del possibile (l’editoriale di David Oddone)

L’Europa, l’Italia, San Marino si trovano ad affrontare un paradosso preoccupante: da un lato, la disaffezione verso i partiti tradizionali cresce, alimentando l’astensione e l’antipolitica; dall’altro, alcuni movimenti, nati proprio da tale delusione, si candidano apertamente a stare all’opposizione, rifiutando il compromesso necessario per governare.

È come se si preferisse urlare slogan e protestare piuttosto che rimboccarsi le maniche e costruire soluzioni concrete. Si critica la conflittualità, si invoca il cambiamento, ma poi si sceglie la strada più facile: quella dell’opposizione sterile, che non richiede responsabilità né sacrificio, promuovendo un’agenda anti-establishment e una retorica populista che punta sull’indignazione delle masse.

Eppure, la politica è anche mediazione, è ricerca di soluzioni condivise, è capacità di accantonare le divisioni per il bene comune. È in questo momento di crisi, in cui San Marino si gioca il futuro con l’ingresso nell’Unione Europea attraverso il processo di associazione, che è più che mai necessario che le forze responsabili si uniscano.

Sebbene non ci identifichiamo con tutti i partiti, la loro partecipazione al processo democratico è fondamentale e se si vogliono avere i numeri per governare, ci si deve mettere assieme.

Si chiama democrazia. Spesso è proprio la diversità di opinioni e la pluralità di idee che possono arricchire il dibattito e condurre a soluzioni più efficaci.

Sbagliato abbracciare la demagogia come strategia di sopravvivenza.

L’astensione e l’antipolitica sono facili scorciatoie che non portano da nessuna parte. E se ad alimentarle sono addirittura gli stessi soggetti che si presentano alle urne…

Se vogliamo una San Marino migliore, dobbiamo impegnarci attivamente, votando e scegliendo chi riteniamo più adatto a rappresentarci. Dobbiamo dare voce a chi ha il coraggio di mettersi in gioco, non a chi si limita a gridare.

Perché come diceva il Cancelliere di ferro, Otto von Bismarck – non a caso cito un acerrimo nemico dei socialisti – “la politica è l’arte del possibile”.

David Oddone

(La Serenissima)