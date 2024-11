La Polizia Locale di Pesaro ha arrestato un 48enne spagnolo, latitante da due anni, durante un controllo nei pressi del pronto soccorso cittadino

L’uomo, senza fissa dimora, ha esibito una carta d’identità che ha insospettito gli agenti, specializzati in falsi documentali. Accompagnato in Questura per accertamenti, è emerso che il documento era falso e che l’uomo era ricercato per reati commessi tra il 2018 e il 2019, tra cui rapina. Nel 2022 era stato condannato a otto mesi di arresti domiciliari a Bergamo, ma dopo sei mesi si era reso irreperibile. La Procura di Bergamo aveva emesso un ordine di cattura per evasione. L’operazione si è conclusa in via Oberdan alle 23 con l’arresto del latitante, ora in attesa del processo per direttissima. Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancari, e l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Sara Mengucci, hanno elogiato la professionalità della Polizia Locale in questa operazione.