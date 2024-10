LA PRIMA E UNICA IB WORLD SCHOOL IN ROMAGNA: L’INTERNATIONAL SCHOOL OF RIMINI ENTRA NEL NETWORK DI BDC SCHOOL

Settembre 2024: BDC School inaugura il nuovo anno scolastico con l’acquisizione dell’International School of Rimini, la prima e unica scuola in Romagna a seguire il programma IB, che promuove la diversità, la curiosità e l’apprendimento multidisciplinare.

BDC School, sotto la guida dell’imprenditore Marco Paschina, ha ufficialmente assunto la gestione della scuola, integrandola nel suo network che ha sede principale a Milano, con l’obiettivo di valorizzare appieno il suo potenziale e riflettere la visione innovativa e dinamica dell’istruzione propria di BDC.

BDC, del resto, è una scuola internazionale nota per il suo modello educativo orientato al mondo globale, che vuole formare una comunità generativa, un incubatore di talenti in grado di migliorare i luoghi di appartenenza, che ben si sposa con la mission dell’ISR.

“La nostra visione è quella di creare, ovunque ci espandiamo, una scuola di riferimento sul territorio, capace di coltivare nuove menti desiderose di lasciare un segno. Siamo entusiasti di ampliare il nostro network con l’International School of Rimini, che potrà crescere come centro nevralgico per l’istruzione”, ha dichiarato Paschina.

L’ISR offre una formazione che parte dall’infanzia sino alle medie e dal 25-26 partirà anche il Liceo. La scuola valorizza il “genius loci”, lavorando sul pensiero critico degli studenti, alimentando la loro curiosità e sviluppando la capacità di risolvere problemi complessi.

Con l’ingresso nella rete BDC, l’ISR vede concretizzarsi il suo sogno di portare una nuova mentalità educativa, abbracciando le sfide del futuro oltre i classici insegnamenti tradizionali. In questo contesto di crescita, la scuola svilupperà nuove collaborazioni con enti locali, avvierà partnership di successo e promuoverà progetti pratici che coinvolgeranno tutte le discipline dell’offerta formativa, con particolare attenzione al mondo STEM.

A guidare l’International School of Rimini in questa nuova fase sarà Philip O’Gara, il nuovo Principal, forte di un’importante esperienza internazionale nel settore dell’istruzione. O’Gara introdurrà un approccio educativo moderno, rafforzando la posizione della scuola come punto di riferimento per l’educazione internazionale in Romagna e aiuterà nel raggiungimento del progetto di sviluppo che intende garantire la continuità dall’asilo nido fino al liceo.

Tra le novità per gli studenti e le famiglie, a partire da quest’anno scolastico, sarà introdotto un nuovo servizio di school bus che coprirà quattro importanti rotte: Milano Marittima, Cesena, San Marino e Pesaro. Inoltre, il curriculum scolastico sarà progettato insieme agli studenti, con lo scopo di accrescere la consapevolezza di sé, imparando a non temere gli errori e a insegnando ad assumere un ruolo positivo nel mondo. In questo modo, l’ISR formerà studenti indipendenti, fiduciosi, collaborativi, creativi, rispettosi e resilienti, pronti ad affrontare le sfide della vita futura.

BDC School – Be, Do, Create – è la scuola internazionale paritaria bilingue, dalla nursery al liceo – che offre un originale percorso incentrato sulla valorizzazione dei talenti. Sono cinque i pilastri su cui si svolge il percorso didattico: italianità & internazionalità, imprenditorialità, design approach e sport. BDC propone un percorso formativo che copre tutti i gradi scolastici, coniugando gli aspetti più efficaci dei sistemi educativi italiani e internazionali. L’istituto dispone di due sedi a Milano, una a Cologno Monzese (MI), una in Monza Brianza e una a Rimini.