La Repubblica di San Marino a BIT 2025. La Borsa Internazionale del Turismo a Milano dal 9 all’ 11 febbraio 

San Marino, 10 febbraio 2025 – La Repubblica di San Marino partecipa anche quest’anno alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo che si è aperta ieri a Fiera Milano Rho e che proseguirà fino a martedì 11 febbraio.

La manifestazione, la più importante a livello nazionale per il settore travel che punta a mostrare le migliori offerte del mercato turistico nazionale ed internazionale, è stata inaugurata dal Ministro per il Turismo Italiano On. Daniela Santanchè nella giornata di domenica dedicata al pubblico dei viaggiatori. Oggi e domani l’ingresso è riservato esclusivamente agli operatori.

BIT è un’occasione unica per scoprire le eccellenze del turismo da tutto il mondo grazie alla partecipazione di oltre 1.000 espositori provenienti da 64 Paesi, hosted buyer invitati da 49 Nazioni e un imperdibile palinsesto di talk per conoscere le eccellenze di oggi ed esplorare i trend di domani; l’edizione 2025 sarà una delle più coinvolgenti e più internazionali degli ultimi anni.

La Borsa Internazionale del Turismo 2025 sta svelando le nicchie più promettenti del Travel di domani: i viaggi saranno ancora più esperienziali e tematici, con una maggiore attenzione alla sostenibilità. San Marino si inserisce perfettamente in questo contesto, con la sua offerta di attività outdoor ed experience sostenibili che affiancano i consolidati prodotti turistici legati al patrimonio storico, culturale, paesaggistico e gastronomico del nostro territorio.

L’Ufficio del Turismo di San Marino è presente all’evento con uno stand personalizzato di 63 mq per far conoscere tutte le novità della destinazione agli operatori e ai media italiani e internazionali insieme agli operatori Ace Tour Operator, Mayflower Tour Operator, San Marino Events, San Marino International, San Marino Outlet Experience e San Marino Welcome, che rappresentano il nostro Paese nelle contrattazioni b2b. Nella giornata odierna è in visita anche una delegazione della Repubblica di San Marino composta dal Direttore del Dipartimento Turismo Filippo Francini e dal Dirigente dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica che ha incontrato numerosi media e diversi rappresentanti delle istituzioni tra i quali il Presidente di Enit Alessandra Priante. Nell’occasione il Direttore Francini ha porto a tutti i presenti i saluti del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

