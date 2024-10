La Repubblica di San Marino brilla al 57° Congresso Francese dell’Illusione a Le Touquet Paris Plage con Gabriel e Magica Gilly

Nella prestigiosa località turistica di Le Touquet Paris Plage, si è svolto il 57° Congresso Francese dell’Illusione, che ha visto la partecipazione di quasi un migliaio di illusionisti da tutto il mondo. Durante l’evento, dedicato all’arte dell’illusione, si è tenuto anche il Campionato Francese di Magia, dove i maghi si sono sfidati in una competizione all’ultimo trucco.

La Repubblica di San Marino è stata ben rappresentata in questo importante contesto internazionale da Gabriel e Magica Gilly, organizzatori del Festival Internazionale della Magia di San Marino, che il prossimo anno giungerà alla sua 26ª edizione. Gabriel e Magica Gilly, portando con sé lo spirito del festival, hanno avuto l’onore di offrire il prestigioso “Trofeo San Marino”, una targa in argento accompagnata da un ingaggio esclusivo: la possibilità di esibirsi durante il Gran Gala del Festival di San Marino, che si terrà il 15 marzo 2025 presso il Teatro Nuovo di Dogana, alle ore 21:00.

La scelta per questo riconoscimento è caduta sulla giovanissima coppia di illusionisti francesi Theolexxy, fratello e sorella ventenni, che hanno impressionato la giuria con il loro talento promettente e la loro energia. La filosofia del Festival Internazionale della Magia di San Marino è da sempre orientata a sostenere i giovani artisti emergenti e questa occasione non ha fatto eccezione.

«Cerchiamo sempre di favorire i giovani», ha dichiarato Gabriel, «questa è un po’ la filosofia e la missione del nostro festival. È stato bellissimo ed emozionante vedere l’entusiasmo e la felicità di questi giovanissimi ragazzi, che quasi non credevano fosse reale ciò che stava succedendo. Non ha prezzo donare felicità a giovani artisti».

La presenza di San Marino a eventi magici di portata internazionale come il Congresso Francese dell’Illusione dimostra l’impegno costante della Repubblica nel promuovere e sostenere il talento magico su scala globale. Il Festival Internazionale della Magia di San Marino, che si terrà dal 14 al 16 marzo 2025, si preannuncia già come un evento da non perdere, con la partecipazione di maghi e illusionisti di fama mondiale.

La responsabile Comunicazione

Alessandra Massi