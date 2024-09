La Repubblica di San Marino celebra le Giornate Europee del Patrimonio (28-29 settembre 2024)

Iniziative ed eventi in territorio per gli “European Heritage Days”, le giornate Europee del Patrimonio sul tema “Patrimonio in cammino”

La Repubblica di San Marino aderisce, anche quest’anno, alle Giornate Europee del Patrimonio, istituite congiuntamente dal Consiglio d’Europa e della Commissione europea, nel 1999.

Attraverso le Giornate europee del patrimonio le Istituzioni europee chiedono ai paesi aderenti di preservare, tutelare e di fare conoscere alle giovani generazioni e ai visitatori il loro patrimonio storico e culturale comune.

Il titolo di questa edizione – “Patrimonio in cammino” – riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections” scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. È un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, reti e connessioni digitali e che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità europea.

Non è dunque un caso che tra gli eventi in calendario per le Giornate Europee del Patrimonio 2024 promosse da San Marino vi sia la possibilità di effettuare un viaggio a bordo dell’elettromotrice del trenino bianco-azzurro, un simbolo della sammarinesità che ha saputo unire due popoli e due Stati fratelli del Continente europeo o la passeggiata culturale sulle orme del Santo Marino.

Nelle due giornate saranno completamente gratuiti gli accessi ai Musei di Stato e ai luoghi della cultura. Il ricco programma delle celebrazioni comprende una passeggiata culturale e percorso esperienziale “Il Cammino del Santo Marino” organizzato per sabato 28 settembre alle ore 9:15 ed una suggestiva sfilata della Federazione Balestrieri nelle contrade del centro storico prevista per le ore 15:30.

Per domenica 29 settembre alle ore 11:00 è stata organizzata una visita guidata gratuita a luoghi e monumenti del Centro Storico della durata di 1 ora con ritrovo e partenza da Porta San Francesco.

Le celebrazioni si chiuderanno domenica 29 settembre dopo l’esibizione delle ore 16:00 del trio d’archi dell’Istituto Musicale Sammarinese che si terrà alla Prima Torre.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 28/29 SETTEMBRE 2024

EUROPEAN HERITAGE DAYS – COUNCIL OF EUROPE

Il programma definito dal Dipartimento Cultura e Turismo insieme alla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e alla Segreteria di Stato per il Turismo per le celebrazioni delle Giornate Europee del Patrimonio si aprirà già nella giornata di sabato 28 settembre:

ELETTROMOTRICE DEL TRENINO BIANCO-AZZURRO – 28 e 29 SETTEMBRE

Visita, racconto storico ed emozionante percorso gratuito a bordo dell’elettromotrice Trenino Bianco-Azzurro – San Marino Città-Località La Stazione.

I percorsi si svolgeranno dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00 (accesso con numero limitato)

CAMMINO DEL SANTO MARINO “Sulle orme di San Marino” – 28 SETTEMBRE

Nella mattinata di sabato 28 settembre è stata organizzata una passeggiata culturale e percorso esperienziale di riscoperta della nostra identità con ritrovo alle ore 9.15 alla fonte di Acquaviva (RSM), Partenza in direzione della Basilica del Santo alle ore 9.30 e arrivo previsto alla Basilica del Santo alle ore 13:00.

SFLILATA DELLA FEDERAZIONE BALESTRIERI – 28 SETTEMBRE – ore 15:30 con partenza dal Museo dei Balestrieri in Contrada Omerelli n. 11. La parata proseguirà lungo le mura del centro storico, per poi arrivare alla Porta del Paese, Piazza Titano – Piazza Garibaldi – Piazza della Libertà – Cava dei Balestrieri. Sarà inoltre prevista una visita del Museo dei Balestrieri al termine dell’esibizione.

ITINERARIO IN CENTRO STORICO – 29 SETTEMBRE

Per domenica 29 settembre è stata organizzata una visita guidata gratuita, con itinerario accessibile a tutti, a luoghi e monumenti del centro storico della durata di 1 ora.

Domenica 29 settembre ore 11:00 con ritrovo e partenza da Porta San Francesco – durata 1 ora (non necessaria la prenotazione)

MOSTRA KOBRA – 28 e 29 SETTEMBRE

La mostra personale dello street artist brasiliano Kobra a San Marino è allestita presso la Segreteria di Stato per il Turismo – San Marino Città – Ingresso Gratuito – dalle ore 10,00 ore 17,30.

VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA “TRA STORIA E MEMORIA. INCUNABOLI A SAN MARINO” – 28 SETTEMBRE

Nel pomeriggio di sabato 28 settembre sono state organizzate n. 2 visite guidate a posti limitati della durata di 45 minuti circa alla mostra “Tra Storia e Memoria. Incunaboli a San Marino”.

Orari visite: ore 15,00 ed ore 16,00. E’ richiesta la prenotazione entro venerdì 27 settembre al 0549-882248. L’ingresso alla mostra è libero

MUSEI E MONUMENTI GRATUITI – 28 e 29 SETTEMBRE

Il 28 e il 29 settembre, inoltre, saranno completamente gratuiti gli accessi ai Musei di Stato (non necessaria la prenotazione):

Pinacoteca di San Francesco, Museo di Stato, Palazzo Pubblico, Prima Torre, Seconda Torre con il Museo delle Armi Antiche, Museo del Francobollo e della Moneta, Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea

Orario di apertura: dalle ore 9,00 alle 17,00

info: tel. 0549 991369-885581

Museo dell’Emigrante e Centro Studi sull’Emigrazione

Orario di apertura: dalle ore 10,00 alle 16,00

info: tel. 0549 885335

Borgo Maggiore, Centro storico

Centro Naturalistico Sammarinese

Orario di apertura: dalle ore 8,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18,00

Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino

info: tel. 0549 883461

Museo dei Balestrieri

Orario di apertura: Sabato e Domenica dalle 15,00 alle 18,00

San Marino – Contrada Omerelli, n. 51

CONCERTO TRIO D’ARCHI – 29 SETTEMBRE ore 16:00 – Prima Torre –

Le celebrazioni si chiuderanno domenica 29 settembre dopo l’esibizione del trio d’archi dell’Istituto Musicale Sammarinese.

In caso di maltempo l’esibizione si svolgerà alla Galleria della Cassa di Risparmio.