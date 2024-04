La Repubblica di San Marino ha il suo “ International Fair Play Passport.”

Venerdì 26 aprile 2024 presso la Segreteria di Stato per lo Sport , il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) e il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) hanno presentato:

“ International Fair Play Passport.”

L’evento si è svolto in coincidenza, con la Cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica al Comitato Organizzatore Paris 2024 nello Stadio Panathinaiokos di Atene in Grecia; nella Repubblica di San Marino, presso la Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport alla presenza del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, della Dott.ssa Susy Serra, del Prof. Gennaro Testa, ideatore e titolare dei diritti d’autore del Passaporto Internazionale Fair Play, il Presidente CNSFP Gian Battista Silvagni, il Vice Presidente CSPC Riccardo Venturini, i Testimonial Massimo Bonini e Alessadra Perilli con un video messaggio, il Segretario CSPC Patrizia Levorato, il Segretario Tesoriere CNSFP, Antonio Stolfi e il Direttore Tecnico CNSFP e CSPC Diego Renzi, hanno presentato ufficialmente “L’International Fair Play Passport” San Marino 2024.

Dall’isola di Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, nasce “ International Fair Play Passport”, lanciando un forte messaggio di simbolismo nei Valori Olimpici in collaborazione tra l’Accademia Olimpica Internazionale, l’Accademia Olimpica Italiana (AONI) e l’Accademia Olimpica Ellenica (HOA).

Il 3 giugno 2023 è stato presentato nell’Antica Olimpia, presso il Monumento dedicato a Pierre de Coubertin, luogo dove sono nati i Giochi Olimpici Moderni.

Durante la Conferenza Stampa, sono state illustrate le finalità e gli scopi che si vogliono raggiungere con l’assegnazione del Passaporto Sammarinese dei Valori Sportivi che promuove i Valori Olimpici, i Valori Etici e i Principi universali del Fair Play nello Sport e nella Società civile.

Il Passaporto non è solo per atleti, dirigenti , tecnici, arbitri, allenatori e federazioni, ma anche per scuole, università, società sportive, club e istituzioni. E’ un documento che attesta il modello di comportamento virtuoso che deve servire da esempio, nello sport e nella vita quotidiana.

Il Passaporto sammarinese farà il suo debutto ufficiale in occasione della Cerimonia di Premiazione dei Premi Fair Play 2024 nella “settima edizione della Giornata Mondiale Fair Play” del prossimo 7 settembre 2024 e sarà conferito a tutti i Premiati in nomination, anche nelle prossime edizioni del futuro o altri eventi programmati.

I CNSFP e CSPC desiderano rivolgere un particolare ringraziamento al Prof. Gennaro Testa per averci coinvolto nella diffusione del Progetto, al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, alla Dott.ssa Susy Serra e a tutti coloro che ci hanno supportato in questa lodevole iniziativa.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC