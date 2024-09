La Repubblica di San Marino ha partecipato, come altri 30 paesi, al World Maritime Day 2024 colorando il 26 settembre le sue tre torri con luci blu

????

Il World Maritime Day 2024, celebrato il 26 settembre, ha coinvolto un’ampia gamma di nazioni e istituzioni in tutto il mondo.

La Repubblica di San Marino ha partecipato a questa importante ricorrenza con un gesto simbolico ma significativo: l’illuminazione delle sue celebri Tre Torri con luci blu. Questo atto di solidarietà ha rappresentato l’impegno del paese nell’aderire alle cause globali legate alla sicurezza marittima, alla protezione ambientale e alla sostenibilità, tutti temi fondamentali per il settore del trasporto via mare.

Il World Maritime Day, promosso dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), viene celebrato ogni anno per sottolineare il ruolo importantissimo del trasporto marittimo nell’economia mondiale. Circa il 90% del commercio globale viene trasportato via mare, rendendo il settore uno dei pilastri fondamentali per il funzionamento delle catene di approvvigionamento internazionali.

Il tema del 2024, “Navigating the Future: Safety First!”, ha messo in luce l’importanza di garantire la sicurezza marittima in un’epoca di cambiamenti tecnologici e innovazione, con un’attenzione particolare alla riduzione delle emissioni di gas serra e all’adozione di carburanti alternativi.

L’illuminazione delle Tre Torri di San Marino rientra in una campagna globale denominata “Maritime Blue”, che ha coinvolto monumenti e luoghi iconici in più di 30 paesi. Questa iniziativa ha visto edifici, ponti e porti di tutto il mondo tingersi di blu per sensibilizzare il pubblico sull’importanza del settore marittimo e per celebrare il contributo dei lavoratori del mare. Anche la sede centrale dell’IMO a Londra è stata illuminata di blu, insieme a numerosi altri luoghi simbolici.

San Marino ha un interesse crescente nel settore marittimo grazie al suo registro navale, lanciato nel 2021. Questo registro consente la registrazione di navi commerciali e da diporto, allineandosi agli standard internazionali per la sicurezza della navigazione e la protezione ambientale.

In pochi anni, il registro navale sammarinese ha guadagnato visibilità, contribuendo a rafforzare la presenza del paese nel settore marittimo internazionale.

La scelta di partecipare al World Maritime Day con l’illuminazione delle Tre Torri sottolinea l’intenzione di San Marino di essere parte attiva nella promozione della sicurezza e della sostenibilità nel trasporto marittimo. L’evento ha inoltre offerto l’opportunità di riflettere sulle sfide future del settore, in particolare l’adozione di tecnologie verdi e la riduzione delle emissioni di carbonio. L’IMO ha stabilito obiettivi ambiziosi per ridurre del 50% le emissioni di gas serra delle navi entro il 2050, un processo che richiederà collaborazione a livello globale e innovazioni significative in termini di progettazione navale e carburanti alternativi.