La Repubblica di San Marino si presenta al WTM 2024

San Marino si promuove sul mercato britannico partecipando al WTM 2024

San Marino, 4 novembre 2024 – Inaugurerà domani la 44esima edizione del World Travel Market, che si terrà all’Excel London dal 5 al 7 novembre e vedrà la partecipazione di oltre 45 mila professionisti del settore dei viaggi.

L’edizione 2024 del Wtm sarà la più grande di sempre, non solo come espositori, ma anche in termini di presenze. Gli organizzatori si attendono almeno 45.000 visitatori professionali provenienti da tutto il mondo, registrando una crescita del 9% nel numero delle destinazioni presenti.

Wtm London ospiterà oltre 4mila enti turistici globali, albergatori, servizi di trasporto, marchi tecnologici, associazioni e tour operator.

La Repubblica di San Marino torna anche quest’anno con uno spazio espositivo di 40 mq personalizzati all’interno del Padiglione ENIT ospitando 6 operatori sammarinesi: Ace Tour Operator, Azimut Tour Operator, Itinerari Tour Operator, San Marino Outlet Experience, San Marino International e San Marino Welcome.

Il taglio del nastro ufficiale avverrà domani alle ore 10.00 alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati e del Console Onorario di San Marino in Gran Bretagna, Maurizio Bragagni.

Il Segretario di Stato per il Turismo parteciperà, inoltre, nella giornata di mercoledì 6 novembre all’incontro organizzato da UN Tourism dal titolo “Ministers’ Summit”, a cui partecipano i Ministri del Turismo di tutto il mondo.