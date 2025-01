La riforma limita lo strapotere non il potere … di Sergio Pizzolante

Un imputato, ha un avvocato, magari il più bravo sulla piazza, ma di là ha chi lo accusa che è collega, magari della stessa corrente politica, di chi deve giudicare, come si sente?

Un imputato, che magari, nell’era dei social, esprime opinioni, magari per la separazione delle carriere dei magistrati, poi il giorno dopo o un giorno qualsiasi, si trova in un tribunale ad essere accusato da un magistrato che non solo è collega del giudice che deve giudicarlo, ma, addirittura, ha alzato lo stesso cartello contro la separazione delle carriere.

Fianco a fianco magari.

Come ci si sente? Male, molto male.