La rivelazione: ”Tra me e Ratzinger volevano un altro Papa, ma non lo permisi”

Papa Francesco rivela nel libro-intervista “El sucesor” dettagli inediti sul Conclave del 2005, che portò all’elezione di Benedetto XVI. Racconta di essere stato utilizzato in una manovra per impedire l’elezione di Joseph Ratzinger, ottenendo quaranta voti su centoquindici, sufficienti per bloccare momentaneamente la sua candidatura. L’obiettivo di chi stava dietro questa strategia era di negoziare un terzo candidato, escludendo sia Bergoglio che Ratzinger. Tuttavia, il futuro Papa Francesco era consapevole di questa manovra e si oppose a qualsiasi tentativo di utilizzare la sua candidatura in questo modo, ritenendo Ratzinger l’unico candidato adatto a succedere a Giovanni Paolo II, vista la necessità di un pontefice di transizione dopo un papa così dinamico. Francesco sottolinea come, nonostante le manovre, lo Spirito Santo abbia guidato l’elezione, dimostrando che non c’è spazio per giochi di potere nel determinare la guida della Chiesa.