La romagnola Maria Laura Moretti candidata al parlamento europeo con Stati Uniti d’Europa

La romagnola Maria Laura Moretti è candidata per la Lista Stati Uniti d’Europa (SUE) nella circoscrizione Nord Est, che al Parlamento Europeo fa capo al gruppo Renew Europe. Nella lista è candidata in quota LibDem che fa parte della famiglia Alde.

“Essere candidata alle europee è un fatto del tutto inaspettato – commenta -. Il gruppo LibDem ha voluto avere in lista rappresentanti del Movimento Federalista Europeo (MFE) e da qui è nata questa sorprendente opportunità di candidarmi nella Lista più europeista, denominata come il sogno dei fondatori del Manifesto di Ventotene: Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschman alla quale è dedicata la sezione MFE cesenate di cui sono segretaria”.

Laureata in Scienze della Formazione – Corso di laurea in operatore culturale, esperto in scienze dell’educazione, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bologna, Maria Laura Moretti è stata insegnante di scuola primaria fino al 2022 al “Giovanni Pascoli” di Gambettola.

Nel corso degli anni ha elaborato e attivato percorsi e progetti di Educazione alla Cittadinanza Europea per tutti gli alunni di classe 4^\5^, e ha coordinato percorsi di formazione per docenti di scuola di ogni ordine e grado attinenti l’Educazione alla Cittadinanza Europea nella scuola, nel ruolo di Funzione Strumentale della Formazione.

In ambito politico, ha partecipato attivamente nel PD di Cesena dal 2007 a gennaio 2021 per poi iscriversi a ottobre dello stesso anno, a Italia Viva dove continua ad occuparsi di politica locale e di Europa, filo conduttore del costante interesse per i temi europei, evidenziato con diverse attività tra cui con il coordinamento del Forum Europa del PD di Cesena negli anni 2010\2012 circa, per poi continuare dal 2014 ad oggi nel ruolo di Segretaria del Movimento Federalista Europeo – MFE della sezione di Cesena. È membro del Comitato Federale nazionale del MFE.

“Essere candidata nella lista Stati Uniti d’Europa, mi offre l’opportunità di dare voce alle istanze federaliste che si esprimono chiaramente nella dichiarazione che il MFE propone ai candidati al Parlamento Europeo, dal titolo “È tempo di fare gli Stati Uniti D’Europa. L’urgenza di riformare gli attuali trattati” – prosegue -. Credo che sia ormai forte la consapevolezza del bisogno di una Unione Europea più unita, più democratica, più politica, più federale”.

“Essere candidata a queste elezioni europee – prosegue – è un onore perché ho piena consapevolezza dell’impegno e del senso di responsabilità che provo, in primo luogo, nei confronti dei miei nipoti Ethan e Sebastian, dei miei tanti alunni, delle ragazze e dei ragazzi ai quali abbiamo il dovere di impegnarci per lasciar loro un mondo migliore”.

Alle elezioni europee ogni elettore può esprimere tre preferenze di altrettanti candidati della stessa lista. Capolista di Stati Uniti d’Europa nel nord-est è Graham Watson, cittadino italiano di origine scozzese e politico europeo di lungo corso (per molti anni membro del Parlamento Europeo e presidente dell’Alleanza dei Liberali e Democratici per l’Europa, Alde) impegnato in prima linea contro la Brexit. “Un onore lavorare in questa campagna con lui – dice Moretti – che 20 anni fa ha iniziato con Romano Prodi un percorso per costruire una forza politica veramente europeista, per un’Europa dei diritti e dello Stato di diritto, della transizione ecologica e digitale, per un’Europa vera potenza federale, sovrana, occidentale e democratica”.

“E mi fa piacere condividere questo percorso anche con l’amico Davide Bendinelli, sindaco di Garda, con il quale condivido lo spirito europeista e la determinazione di apportare il proprio contributo di visione, pragmatismo e riformismo nelle istituzioni europee”, conclude Moretti.