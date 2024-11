La Scuderia San Marino riparte dopo l’Halloween Ronde, riflettori puntati sulle finali MINI Challenge Italia e CRZ

Si è appena chiusa una super edizione dell’Halloween Ronde, giunto alla quarta edizione, e la Scuderia San Marino è già pronta a ripartire con i suoi tesserati che avranno un altro weekend ricco di appuntamenti.

Prima di calare completamente il sipario sul primo fine settimana di novembre è degno di menzione il debutto di Lorenzo Cheli su pista. Sul circuito di Misano il giovane pilota, impegnato sui kart, ha preso parte alla tappa del calendario Mitjet. Per Cheli è stato un buon debutto su una vettura: il sammarinese ha chiuso le qualifiche in diciottesima e diciassettesima posizione, mentre in gara 3 è partito dalla pole position grazie all’inversione della griglia di partenza.

Al traguardo Cheli, nelle quattro manche, ha chiuso in decima posizione gara 1 e 3, mentre in gara 2 ha concluso al tredicesimo posto e nell’ultima prova ha terminato in ottava posizione.

È in via di chiusura il campionato MINI Challenge Italia, a Misano si terranno le finali dove saranno impegnati Giacomo Marchioro e Alessandro Bagnasco, con quest’ultimo che si contende il secondo posto assoluto nella classifica.

Si avvicina al termine anche il calendario CRZ, Samanta Grossi sarà alle note per Lorenzo Grani al Rally della Lanterna che ospiterà le finali di Coppa Rally di Zona.