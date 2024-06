La serata clou della Notte Rosa di Rimini: Blanco e Gaia con i dj Shablo, Joshua e Epoque sul palco di piazzale Fellini

Dal 4 al 7 luglio un fitto calendario di appuntamenti con i protagonisti della scena musicale e dance per il capodanno dell’estate che trasforma la Riviera in una grande disco all’aria aperta: Morgan (4 luglio), Blanco, Gaia, Shablo (ospite Joshua) e Epoque (5 luglio), Federico Mecozzi (alba 6 luglio), Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, Cioffi e Mara Sattei (6 luglio), Ludovico Einaudi (7 luglio)

Un’edizione speciale, tutta dedicata alla musica, quella così irresistibile da non riuscire a stare fermi, capace di trasformare Rimini nella più grande dance floor a cielo aperto d’Italia.

A 70 anni da ‘Romagna Mia’, la canzone di Secondo Casadei che continua a fare il giro del mondo, Rimini celebra questo anniversario con una Notte Rosa all’insegna del “Weekend Dance”, un fitto calendario di appuntamenti con i big della scena musicale: Morgan (4 luglio), Blanco, Gaia, Shablo (ospite Joshua), Epoque (5 luglio), Federico Mecozzi (alba 6 luglio), Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, Cioffi e Mara Sattei (6 luglio), Ludovico Einaudi (7 luglio) e con un’anteprima in piazza Cavour tutta dedicata al ballo folk per eccellenza, il liscio.

Un lungo weekend che prende il via giovedì 4 luglio nell’arena all’aperto accanto a Castel Sismondo, con un grande artista del panorama musicale italiano, capace di spaziare nell’universo internazionale, che fa dell’eclettismo la sua matrice: Morgan. L’esibizione Morgan concerto da solo è proiettata all’essenza della canzone d’autore e nel contempo è ricca di suggestioni contemporanee. Ad aprire la serata il sincretismo musicale di Raffaello Bellavista, un artista innamorato della grande canzone d’autore italiana e non solo.

Sempre il 4 luglio, ma in piazza Cavour, la serata del ballo liscio mai come quest’anno sarà un omaggio ai 70 anni di ‘Romagna Mia’ per rivivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore della città, nel nome della tradizione romagnola, e per ballare sulla pista a cielo aperto della piazza con l’Orchestra spettacolo Frank David.

La notte Rosa entra nel vivo il venerdì quando tutta la costa, con cuore pulsante a Rimini, si tinge di rosa dal tramonto all’alba in un’esplosione di luci, suoni, immagini e colori. Venerdì 5 luglio la festa comincia sulla spiaggia con Un Mare di Rosa in Riva il cartellone a cura di Piacere Spiaggia Rimini che trasforma la sabbia dorata in un palcoscenico di tantissimi spettacoli, ma sotto una veste completamente nuova: la musica anni 60, 70, 80, 90 e 2000 farà ballare tutti con i piedi sulla sabbia ed illuminati dal tetto di stelle.

Sempre venerdì, il concertone della Notte Rosa sarà il momento clou del programma. Le stelle della musica brillano sul palco di piazzale Fellini in occasione del Capodanno dell’estate grazie alla line up targata Vivo concerti. Tra gli ospiti più attesi Blanco, uno dei talenti più travolgenti degli ultimi anni con 74 dischi di platino, 8 dischi d’oro, oltre 3 miliardi di stream sulle piattaforme e un’impronta già profonda nel panorama musicale nazionale. E ancora Gaia, chesta travolgendo le classifiche e conquistando il pubblico con il nuovo singolo “Sesso e samba” pubblicato con Tony Effe e uscito lo scorso 23 maggio; il dj e producervisionario e punto di riferimento della musica urban Shablo affiancato dal dj partenopeo Joshua e ancora Epoque, cantante a rapper che miscela in maniera innovativa R’n’B, rap e sonorità afro.

Una serata che avrà come padrona di casa Roberta Lanfranchi e che prenderà il via alle ore 21 per concludersi a mezzanotte, in contemporanea su tutta la Riviera, con lo spettacolo di fuochi d’artificio, che colorerà il mare e il cielo davanti alla spiaggia di Rimini.

Una lunga notte che continuerà all’alba di sabato 6 luglio con il suggestivo concerto sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare. Quest’anno il sorgere del sole sarà accompagnato dalla musica e dal violino del riminese Federico Mecozzi con un concerto che attraversa diversi brani dei suoi due album da solista, “Awakening” (2019) e “Inwards” (2022), ma anche alcune rivisitazioni di autori universalmente significativi. Un’alba da guardare e ascoltare ma anche da ballare, nella chiave originale che contraddistingue la sua musica, un intreccio costante di sonorità che transitano tra classica contemporanea, folk, elettronica, world music, dove a momenti più distesi ed introspettivi si alternano crescite dinamiche e ritmi ostinati che richiamano a tratti antiche ballate popolari del nord Europa, altre volte movimenti tribali mediorientali, altre ancora ritmi ballabili più moderni, una declinazione raffinata e colta di questa Notte Rosa dedicata al ballo.

Il sabato della Notte Rosa continua con tanti appuntamenti. Alle ore 18 in contemporanea in tutte le località romagnole andrà in scena un grande Flash Mob Weekend Dance tutto da ballare, per lanciare un messaggio di allegria e condivisione, celebrando lo spirito festoso e accogliente del territorio. Sempre sabato 6 luglio, a due passi dal Belvedere di Piazzale Kennedy dove sorge la postazione estiva di Radio RDS 100% GRANDI SUCCESSI, andrà in onda l’esibizione live di due artisti che non hanno bisogno di presentazioni: Cioffi e Mara Sattei. Padrone di casa della serata sarà il dj Claudio Guerrini.

Grande finale domenica 7 luglio con il fascino della musica di Ludovico Einaudi. Al teatro Galli, nell’ambito della rassegna Percuotere la mente – 75° Sagra Musicale Malatestiana, il grande compositore e pianista rende omaggio a In a Time Lapse. Ad accompagnare Ludovico Einaudi: Federico Mecozzi violino, viola, Redi Hasa violoncello, violoncello elettrico, Rocco Nigro fisarmonica, Alberto Fabris basso elettrico, basso synth, Sebastiano De Gennaro percussioni, Gianluca Mancini live electronics, Francesco Arcuri polistrumentista.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI RIMINI PER LA NOTTE ROSA

giovedì 4 luglio 2024

Rimini, piazza Cavour

Anteprima Notte Rosa

Rimini Folk

Ballo liscio Città di Rimini

Un’edizione speciale dedicata ai 70 anni di ‘Romagna Mia’, la canzone di Secondo Casadei, decano del liscio e della musica da godere e da ballare, che continua, anche a settant’anni dalla sua composizione, a fare il giro del mondo. Una serata in onore del ballo liscio, per tornare a vivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore della città, ma soprattutto una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola, con l’Orchestra spettacolo Frank David. Lo spettacolo è a cura dei centri sociali di Rimini coordinati dalla struttura comprensoriale ANCeSCAO di Rimini.

Ore 20.30

giovedì 4 luglio 2024

Arena Francesca da Rimini

Suoni… Parole: un Simposio informale sotto la Luna

Morgan concerto da solo

In centro storico a Rimini, in anteprima alla Notte Rosa, un grande artista del panorama musicale italiano, capace di spaziare nell’universo internazionale, che fa dell’eclettismo la sua matrice. L’esibizione di Morgan è proiettata all’essenza della canzone d’autore e nel contempo è ricca di suggestioni contemporanee.

Ad aprire la serata il sincretismo musicale di Raffaello Bellavista, un artista innamorato della grande canzone d’autore italiana e non solo. Ore 21.

dal 5 al 7 luglio 2024

Riviera di Rimini

La Notte Rosa

Weekend Dance

Il “capodanno” dell’estate, la grande festa della Riviera, giunge alla sua diciannovesima edizione. Tutta la costa, con cuore pulsante a Rimini, si tinge di rosa dal tramonto all’alba in un’esplosione di luci, suoni, immagini e colori. Un evento diffuso per un intero week-end con musica, spettacoli e magiche scenografie.

Quest’anno il claim ideato da Claudio Cecchetto per ispirare la 19esima edizione del Capodanno dell’estate è: “Weekend Dance”, che vede la Romagna trasformarsi nel più grande dance floor d’Italia. Tra gli ospiti più attesi, venerdì 5 luglio in piazzale Fellini Vivo concerti presenta un line up con Blanco, Gaia, Shablo (ospite Joshua) e Epoque.

spettacolo di fuochi d’artificio, che colorerà il mare e il cielo davanti alla spiaggia di Rimini.

Info: www.lanotterosa.it E come di consueto, venerdì sera a mezzanotte, in contemporanea su tutta la Riviera, si terrà lo spettacolo di fuochi d'artificio, che colorerà il mare e il cielo davanti alla spiaggia di Rimini.



Spiaggia di Rimini, dal bagno 47 al 63.

Un Mare di Rosa in Riva

Un Mare di Rosa in Riva

Anche quest'anno la spiaggia di Rimini diventa il palcoscenico di tantissimi spettacoli, ma sotto una veste completamente nuova. La musica anni 60, 70, 80,90 e 2000 farà ballare tutti con i piedi sulla sabbia ed illuminati da un tetto di stelle. Sarano presenti durante questa magica serata anche i format consolidati della Notte Rosa: Un Mare di Vino, Un Mare di Fuoco e la romantica passeggiata sulla riva del mare. Una serata piena di emozioni tra balli, spettacoli di mangiafuoco e danzatori ed ovviamente prelibate degustazioni, con i fuochi d'artificio che, come ogni anno, chiudono questa esperienza. Info: www.facebook.com/piacerespiaggiarimini/



Rimini, Corte della Biblioteca Gambalunga

Voci allo specchio. La poesia raccontata dalla poesia

Nei venerdì estivi, una rassegna di 4 appuntamentisulla poesia alla Corte della Biblioteca. Venerdì 5 luglio: La poesia come spazio della tregua. Franca Mancinelli legge Antonella Anedda.

Voci allo specchio. La poesia raccontata dalla poesia

Nei venerdì estivi, una rassegna di 4 appuntamentisulla poesia alla Corte della Biblioteca. Venerdì 5 luglio: La poesia come spazio della tregua. Franca Mancinelli legge Antonella Anedda.

Ore 21. Ingresso libero. Info: 0541.704486 www.bibliotecagambalunga.it

Venerdì 5 luglio

Rimini, via San Salvador 186

6° Pink Race

La corsa della Notte Rosa

Camminata ludico motoria lungo il Parco del Mare tra Torre Pedrera e Viserbella al ritmo Dance della Notte Rosa.

Ritrovo ore 18.00. Partenza ore 19.30

www.goldenclubrimini.it Info: 328 4659162

5-6-7 luglio 2024

Rimini, Giardini Rivazzurra viale R. Margherita davanti ai bagni dal 120-128 e bagni dal 108-110.

Sonorità e colori della musica

Tre serate all’insegna della musica, con gruppi musicali accompagnati da corpi di ballo che si esibiscono in costume tipico della propria musica. Tre serate per tre tipologie di musica differenti, dal suono della Fisarmonica o del sax a quello della chitarra elettrica o della batteria con swing mozzafiato al banjo delle fattorie americane dalle sonorità penetranti.

Si ballerà polca, mazurca, walzer, liscio e balli tipici di fine 800 romagnoli con costumi tipici: dalle Fruste romagnole (sciucarein) ai balli country delle terre Americane in costume tipico da mandriano per giungere fino ai balli moderni su musiche degli anni 60-70-80-90, tra figli dei fiori, rockettari incalliti o funky melodici, per un mix di colori e suoni. Ore 21.

5 – 6 – 7luglio 2024

Piazza pascoli – Viserba

Notte Rosa a Viserba

5 luglio: Sganassau Cabaret con Duilio Pizzocchi

6 luglio: Dj set

7 luglio: Gli amici di Cavalese. Musica e cibo dal Trentino

Ore 21

5 luglio 2024

Rimini, Marebello, dal bagno 102 al bagno 106

Festa in spiaggia

Musica, ballo e divertimento

Orario: 20.30-23

6 e 7 luglio 2024

Parco Laureti

Live show

Ore 21

5, 6, 7 luglio 2024

Miramare, Lungomare Spadazzi

La magia del circo

Acrobati, giocolieri, cantastorie, statue viventi, clown. Sono i saltimbanchi della notte, gli animatori delle piazze che con la loro arte propongono divertimento per tutte le età. Ad accompagnare l’evento non mancherà la musica con performance dal vivo. Orario: dalle 21 alle 23

sabato 6 luglio 2024

Rimini,

Notte Rosa – Flash Mob Weekend Dance

In contemporanea in tutte le località romagnole andrà in scena un grande Flash Mob tutto da ballare, per lanciare un messaggio di allegria e condivisione, celebrando lo spirito festoso e accogliente del territorio. Ore 18.00



Rimini, Biblioteca Gambalunga

La Bottega delle Voci

Direttore: Fabio Mengucci

La Bottega delle Voci

Direttore: Fabio Mengucci

Ore 21:10. Info: www.vocineichiostri.it

Fino al 7 luglio 2024

Rimini, piazzale Kennedy

RDS 100% GRANDI SUCCESSI

Nel panorama dell’estate di Rimini, tornano l’intrattenimento e la musica di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, Radio Partner dell’estate del territorio, con 9 giorni di dirette radiofonicheda piazzale Kennedy. (In particolare, venerdì 28 e sabato 29 giugno, l’appuntamento è con la diretta di Filippo Ferraro e Francesca Romana d’Andrea dalle 19 alle 22, mentre domenica 30 dalle 17 alle 21.)

Dal 1°al 6 luglio tornano le voci di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, con l’appuntamento giornaliero dalle ore 15 alle ore 19, a cui si aggiungono i dj set serali dalle 22 alle 23, dal lunedì al giovedì.

RDS 100% GRANDI SUCCESSI

Nel panorama dell'estate di Rimini, tornano l'intrattenimento e la musica di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, Radio Partner dell'estate del territorio, con 9 giorni di dirette radiofonicheda piazzale Kennedy. (In particolare, venerdì 28 e sabato 29 giugno, l'appuntamento è con la diretta di Filippo Ferraro e Francesca Romana d'Andrea dalle 19 alle 22, mentre domenica 30 dalle 17 alle 21.)

Dal 1°al 6 luglio tornano le voci di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, con l'appuntamento giornaliero dalle ore 15 alle ore 19, a cui si aggiungono i dj set serali dalle 22 alle 23, dal lunedì al giovedì.

Sono quattro quest'anno gli appuntamenti con Discoradio Party, la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, con Matteo Epis, Edo Munari, Don Cash, Valentina Guidi: in giugno, venerdì 29 e sabato 30, e in luglio, in occasione della Notte Rosa, venerdì 5 e sabato 6 dalle 22 fino a fine serata. Sabato 6 luglio la serata sarà arricchita dall'esibizione live di due artistiche non hanno bisogno di presentazioni: Cioffi e Mara Sattei, conduce Claudio Guerrini.Info: www.rds.it

sabato 6 luglio 2024

Rimini Terme

Concerto all’alba

All’alba di sabato 6 luglio un suggestivo concerto sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare, per il consueto appuntamento con il pubblico al sorgere del sole in riva al mare. Ogni anno repertorio e sonorità particolarmente in sintonia con le atmosfere dell’alba. Quest’anno saranno la musica e il violino del riminese Federico Mecozzi protagonisti del suggestivo concerto. Polistrumentista e compositore, da quindici anni affianca Ludovico Einaudi in lunghe tournée nei più prestigiosi teatri e arene del mondo (Royal Albert Hall, Sydney Opera House, Carnegie Hall, Philharmonie Berlin per citarne alcuni) oltre che nella realizzazione dei dischi come musicista e assistente musicale. Mecozzi proporrà un concerto che attraversa diversi brani dei suoi due album da solista, “Awakening” (2019) e “Inwards” (2022), ma anche alcune rivisitazioni di autori universalmente significativi. …Il tutto nella chiave originale che contraddistingue la sua musica, un intreccio costante di sonorità che transitano tra classica contemporanea, folk, elettronica…Ore 5.00

6-7 luglio2024

Rivabella di Rimini

Gianni Drudi Show e Sirene Danzanti a Rivabella

A Rivabella la Notte Rosa è con il Gianni Drudi Show e con lo Spettacolo delle Sirene Danzanti. Intrattenimento, musica e ballo allieteranno la serata di sabato 6 luglio. Gianni Drudi sarà accompagnato da Band & Cikytas do Brasil per i balli di gruppo. Domenica 7 luglio sarà lo Spettacolo delle Sirene Danzanti, con i Maestri Mirco e Sandra e il figlio Cristian, reduce da Sanremo, ad animare una serata all’insegna del ballo per tutti. L’appuntamento è in piazzale Adamello alle ore 21.00



Rimini, Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Ludovico Einaudi – In a Time Lapse

75° Sagra Musicale Malatestiana – Percuotere la mente

Il fascino della musica di Ludovico Einaudi non rispetta confini geografici, è conosciuta e ammirata ad ogni latitudine del mondo, per dirla con Alessandro Ceccarelli, “la sua musica è l’antitesi “del facile ascolto” o dell’aggettivo “commerciale”, eppure, si è imposto nel panorama musicale italiano ed europeo come uno dei rari esempi di un musicista colto che, senza la minima concessione al mercato discografico, è riuscito nell’intento di raggiungere consensi da vera e propria rockstar”. Molteplici le sue influenze classiche, a cominciare da quelle di Chopin e Stravinsky, intrise di melodie popolari, ciò che lo ha reso sempre più incline a scrivere musica comprensibile, in grado di muovere emozioni a un maggiore numero possibile di persone. Non trascurabile nella sua scrittura il contributo (non esclusivo) del minimalismo, mentre non può scivolare nell’indifferenza anche il vento ineludibile di certa popular music, a cominciare dai Beatles. “…magari in un mio albero genealogico potrebbe esser incluso anche il minimalismo; ma sono presenti altre parentele che mi hanno condotto a risultati alquanto diversi”.

Ad accompagnare Ludovico Einaudi: Federico Mecozzi violino, viola, Redi Hasa violoncello, violoncello elettrico, Rocco Nigro fisarmonica, Alberto Fabris basso elettrico, basso synth, Sebastiano De Gennaro percussioni, Gianluca Mancini live electronics, Francesco Arcuri polistrumentista.

Ludovico Einaudi – In a Time Lapse

75° Sagra Musicale Malatestiana – Percuotere la mente

Il fascino della musica di Ludovico Einaudi non rispetta confini geografici, è conosciuta e ammirata ad ogni latitudine del mondo, per dirla con Alessandro Ceccarelli, "la sua musica è l'antitesi "del facile ascolto" o dell'aggettivo "commerciale", eppure, si è imposto nel panorama musicale italiano ed europeo come uno dei rari esempi di un musicista colto che, senza la minima concessione al mercato discografico, è riuscito nell'intento di raggiungere consensi da vera e propria rockstar". Molteplici le sue influenze classiche, a cominciare da quelle di Chopin e Stravinsky, intrise di melodie popolari, ciò che lo ha reso sempre più incline a scrivere musica comprensibile, in grado di muovere emozioni a un maggiore numero possibile di persone. Non trascurabile nella sua scrittura il contributo (non esclusivo) del minimalismo, mentre non può scivolare nell'indifferenza anche il vento ineludibile di certa popular music, a cominciare dai Beatles. "…magari in un mio albero genealogico potrebbe esser incluso anche il minimalismo; ma sono presenti altre parentele che mi hanno condotto a risultati alquanto diversi".

Ad accompagnare Ludovico Einaudi: Federico Mecozzi violino, viola, Redi Hasa violoncello, violoncello elettrico, Rocco Nigro fisarmonica, Alberto Fabris basso elettrico, basso synth, Sebastiano De Gennaro percussioni, Gianluca Mancini live electronics, Francesco Arcuri polistrumentista.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento biglietteriateatro@comune.rimini.it

