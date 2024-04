La strage di Suviana: ritrovate quarta e quinta vittima. Pm Bologna, accertamenti sui subappalti

È in continuo miglioramento, fanno sapere dall’ospedale, Jonathan Andrisano, operaio di 35 anni, ricoverato in rianimazione al Sant’Orsola di Bologna, ferito dopo l’esplosione della centrale idroelettrica di Bargi.

La prognosi resta riservata e non è possibile sbilanciarsi in alcun senso, ma il giovane è appunto in miglioramento.

La quarta vittima recuperata al piano meno 9