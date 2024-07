La tabaccheria Montanari, di viale Giovanni Pascoli, diventa la 90ª Bottega Storica del Comune di Rimini

La Tabaccheria Montanari, di Viale Giovanni Pascoli, da qualche giorno compare nel prestigioso Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini, come 90ª attività iscritta. Una tabaccheria che da 50 anni serve – con tanti servizi rinnovati nel tempo – i residenti di tutto il quartiere.

È un rapporto di fiducia e conoscenza personale quello che lega la titolare Paola con la clientela fidelizzata, che frequenta la Tabaccheria da anni per usufruire dei tanti servizi offerti. Dopo oltre 37 anni di attività, infatti, i gestori conoscono personalmente molti dei clienti con i quali, negli anni, ha preso forma un rapporto di vera amicizia.

Il negozio di Tabacchi infatti risulta dal 1973 sempre nella stessa posizione, al civico 182 di Viale Pascoli. Oltre 50 anni come attività di tabacchi, ma ancora più datato, come risulta dagli archivi comunali, se si considera l’attività di commercio al dettaglio iniziata nel 1963, prima posizionata al civico 178 della stessa via, senza la vendita dei tabacchi iniziata 10 anni più tardi. Un’attività che resiste da decenni, esercitando la medesima funzione di vendita di prodotti e servizi per i residenti del quartiere, ma anche per tanti turisti.

Una rara collezione di scatole di fiammiferi, realizzate per commemorare eventi storici particolari, racconta la storia di anni passati, quando ancora il fiammifero era il mezzo più diffuso per accendere il tabacco o le sigarette. Una storia confermata anche dall’arredamento del negozio, il bancone e le rifiniture in legno, tipiche degli anni ’70. All’interno sono ancora conservate le scatole di latta che contenevano le caramelle e un’antica bilancina, un tempo utilizzata per determinare il peso e il valore dei francobolli da apporre sulla busta.

Da allora fino a oggi, attraversando diverse epoche e dopo alcuni passaggi di gestione, la Tabaccheria Montanari è passata, dal 1987 nelle mani di Paola Montanari, ed esercita ancora la vendita di generi di monopolio, tra cui sigarette, tabacchi, accessori, valori bollati, il gioco del lotto, le spedizione pacchi, rivendita di quotidiani e riviste, gadget, cartoleria, articoli da regalo, a cui si aggiungono i servizi di pagamenti online, fotocopie e stampe.

Sempre al servizio di tante generazioni di riminesi, oggi la Tabaccheria Montanari è diventata la 90ª Bottega Storica del Comune di Rimini, entrando nel prestigioso elenco, nato nel 2009. Un Albo ideato a Rimini in seguito all’approvazione della legge sulla “Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche”, che offre l’opportunità alle attività con i requisiti di fregiarsi del riconoscimento di ‘bottega storica’. Per ottenere l’iscrizione è necessario soddisfare tre condizioni principali: 1. Svolgimento da almeno 50 anni continuativi della stessa attività, nello stesso locale (o area pubblica) e con le stesse caratteristiche originarie. 2. Radicamento nel tempo dell’attività, evidenziato da un “collegamento funzionale e strutturale degli arredi con l’attività svolta”. 3. Caratteristiche esteriori proprie della “Bottega Storica”: nei locali o nell’area devono essere presenti “elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale”, oppure “elementi particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo”.

Comune di Rimini