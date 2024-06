La vera natura di Vannacci … di Sergio Pizzolante

Deve ancora crescere e spero che non crescerà.

Non paragono Vannacci a loro. Certamente.

Vincevano anche Hitler e Mussolini e Stalin, avevano ragione? No!

Putin vince, ha ragione? No!

Questa cosa che la forza vince, anche no!

Se 500 mila persone ti danno il voto hai ragione? No!

No! La forza può vincere ma non sempre ha ragione.

Putin sta vincendo in Ucraina, ma non ha ragione. Per niente. Putin è un criminale.

Anche se è forte rimane un criminale.