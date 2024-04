La verità è semplice, basta dirla. Violante: ”Craxi aveva ragione” … di Sergio Pizzolante

E lo spiega, lo motiva, Violante, aveva ragione quando ci disse che bisognava trovare una soluzione politica: «All’inizio, con Mani Pulite, la sinistra ha confuso la questione morale e la questione giuridica. Ma tra il 1992 e il 1994 si è confuso tutto da parte di tutti. Quando Craxi disse: “Guardate che se non troviamo una soluzione politica, prevarranno l’avventurismo e la degenerazione”, aveva ragione. È quello che è avvenuto. Perché distingueva il piano politico da quello giuridico. Purtroppo nessuno di noi capì. E sappiamo tutti come è andata”.

Ma questa notizia non interessa nessuno. Non è sui giornali, nei telegiornali, nei Talk.

Lo spiega bene il senatore e grande giurista Giovanni Pellegrino, nel suo libro, “10 anni di solitudine”. Pellegrino era il presidente della commissione bicamerale sull’autorizzazione a procedere.

Del PDS, il partito di Violante.

Pellegrino doveva decidere sull’autorizzazione a procedere sulle inchieste di Mani Pulite.

Arrivano le richieste per decine, centinaia, di parlamentari e si accorse che i magistrati di Mani Pulite, protetti dal partito di Violante e da Violante medesimo, richiedevano aperture di inchieste e autorizzazioni all’arresto per corruzione e non per finanziamento illecito.

Tutte richieste avallate da un solo GIP, sempre quello, Ghitti, che autorizzava tutto.