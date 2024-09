“LA VITA OLTRE LA PAURA” Prima presentazione del nuovo libro del giornalista e scrittore Sergio Barducci. L’incredibile storia di una sopravvissuta al naufragio dell’Andrea Doria

Prima presentazione del nuovo libro del giornalista e scrittore Sergio Barducci. L’incredibile storia di una sopravvissuta al naufragio dell’Andrea Doria

Sabato 14 settembre – ore 21:00 Teatro Titano

68 anni fa il transatlantico Andrea Doria, la più bella nave della Marina mercantile italiana, la più lussuosa al mondo, affondò al largo del faro di Nantucket, sulle coste del Massachusetts, speronata dal piroscafo svedese Stockholm a poche ore dal suo previsto arrivo a New York.

Tra gli oltre mille passeggeri tanti emigranti, che hanno affrontato quel lungo viaggio in cerca di una nuova vita, una rinascita. Con loro c’è una sammarinese, Anna Rosti, la giovane sposa di Marino Casadei, da poco convolata a nozze, ansiosa di riabbracciare quello che sarà il compagno di una vita.

Sono le undici di sera del 25 luglio 1956. A bordo del transatlantico tanti dormono beati sognando l’attracco nella Grande Mela previsto per le prime ore del mattino successivo.

Ma un boato fragoroso li desta improvvisamente e l’acqua irrompe nelle cabine seminando terrore e sgomento

Anna, con indosso solo una leggera camicia da notte, corre per mettersi in salvo e porta con sé il figlioletto di una signora ospite della stessa cabina, in avanzato stato di gravidanza: “tu puoi correre più veloce – le grida spaventata – portalo in salvo, ti prego!”

“La vita oltre la paura” è il decimo libro pubblicato da Sergio Barducci, una lunga carriera di giornalista e inviato, per anni responsabile del Telegiornale della San Marino RTV, l’emittente pubblica della Repubblica di San Marino. È una storia densa di emozioni e non priva di sofferenze e preoccupazioni. Sentimenti comuni a tantissime persone che hanno deciso di lasciare la propria terra e i propri affetti per ricominciare altrove, per cercare miglior fortuna e fuggire da una vita grama, segnata da miseria, fame e delusioni.

Quella collisione spezzò di colpo l’incantesimo di chi si preparava ad assaporare un nuovo inizio e cancellò, in pochi secondi, il ricordo di un viaggio caratterizzato da serate festose, musica da ballo e ricchi buffet con pietanze mai viste prima. 52 furono le vittime.

“La vita oltre la paura” è una storia vera, fatta di speranza, di amore, di voglia di vivere, che esprime la capacità delle donne e degli uomini di reagire alla sventura, di affrontare l’inesplorabile, di governare il proprio destino. Una storia comune a migliaia di persone, sammarinesi e non.

Sergio Barducci è un giornalista televisivo che nella sua carriera si è occupato prevalentemente di politica e di economia. Per lungo tempo responsabile del telegiornale per la radiotelevisione della Repubblica di San Marino, autore e conduttore di programmi di approfondimento giornalistico che hanno scavato negli argomenti di attualità e politica.

In qualità d’inviato ha seguito numerosi appuntamenti internazionali come le Assemblee Generali delle Nazioni Unite, i vertici di Capi di Stato e di Governo. È stato testimone d’importanti momenti istituzionali al Consiglio d’Europa o alla Commissione Europea, ha preso parte a incontri bilaterali e firme di accordi internazionali. Nella sua carriera è stato anche inviato in zone di guerra.

Insieme a Maurizio Costanzo ha curato e condotto il programma “Scusi mi racconta…” per tre stagioni televisive. È stato anche autore e conduttore di “Hotel Nazionale. Le stanze della politica”, un talk show di confronto con esponenti del Parlamento italiano, e di altri programmi televisivi.

Alla professione giornalistica affianca quella di scrittore.

Ha pubblicato: con Aiep “Visti da lontano” e “Niente è come prima”; con Edizioni Minerva “Tra Levante e Ponente”, “Ti parlo di noi”, “Una vita piena di futuro”, “Cammina e arriverai al sole”, “Arrigo Sacchi. Oltre il Sogno” (semifinalista al premio Bancarella), “Nel tuo silenzio”.

Ha ricevuto il Premio internazionale “Rimini-Europa”, il Premio letterario internazionale Città di Cattolica “Pegasus Literary Awards” e il Premio giornalistico “Città di San Benedetto del Tronto”.

È stato insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.