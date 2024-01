Ladro a soli 15 anni autore di un furto da 10mila euro: scoperto grazie ad un’impronta digitale. Furti anche a Rimini

Un giovane ladro di soli 15 anni rapina gioielli e monete d’oro da collezione in una casa a Treviso, per un valore stimato di 10 mila euro. Nonostante sia ancora molto giovane, il ragazzo ha una pessima reputazione nel campo dei furti, avendo commesso reati simili anche in province come Rimini. È stata la figlia di 12 anni dei proprietari dell’abitazione a scoprire il furto. Fortunatamente, la polizia è riuscita a identificare il ladro grazie a un’importante impronta digitale lasciata sul luogo del crimine. Attualmente, il ragazzo è latitante e non è ancora a conoscenza della denuncia per furto che sarà presto presentata dalla polizia. Ora spetta alla Procura per i minori di Venezia occuparsi del suo caso.