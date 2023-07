L’ASSOCIAZIONE SAN MARINO-ITALIA INCONTRA IL SINDACO DEL COMUNE DI FALERONE

Sabato 1 luglio 2023 alle ore 12.00 in un clima di calorosa amicizia, l’Associazione San Marino-Italia rappresentata dalla Presidente Elisabetta Righi Iwanejko e dal socio fondatore il consigliere Massimo Valentini, ha incontrato Armando Altini Sindaco del Comune di Falerone (Marche) e Teresa Quintozzi Vice-Sindaco per una visita al paese del centro Italia colpito duramente dal sisma nel 2016 a seguito del quale fu avviata a suo tempo una raccolta fondi in collaborazione con il COMITES San Marino, l’Ass. Nazionale Carabinieri sezione RSM e la Giunta di Castello di Fiorentino.

L’incontro in Municipio e a seguire la visita al Parco Giochi realizzato con il contributo di tutti, ha voluto testimoniare da parte dell’Associazione San Marino-Italia un esempio del proprio agire nel perseguire gli obiettivi statutari promuovendo azioni per il bene della comunità, sia sammarinese che italiana, atto che rappresenta un semplice ma fondamentale gesto di solidarietà ed amicizia.

Motivo di orgoglio per la San Marino-Italia, le espressioni di profonda gratitudine del Sindaco Altini a nome di tutto il Comune e le ipotesi di future reciproche collaborazioni in ambito culturale e turistico. L’iniziativa di solidarietà che era stata patrocinata nel 2017 anche dall’Ambasciata d’Italia nella Repubblica di San Marino, ha significato anche un importante momento di confronto sulle attività svolte dalle associazioni e di analisi dei risultati raggiunti.

Ufficio Stampa Associazione San Marino-Italia