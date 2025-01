Latina, ragazza azzannata e uccisa da un branco di cani

Azzannata e uccisa da un branco di cani nel giardino di casa di un suo amico in strada Piccarello, a Latina. E’ successo intorno alle 3.30 della notte scorsa. Le urla della vittima, una 30enne nigeriana identificata in mattinata, hanno attirato sul posto una volante della polizia. Un agente ha tentato di strappare via la ragazza dalla morsa dei cani, sparando contro uno e uccidendolo e ferendone un altro. Per la 30enne, però, è stato vano anche l’immediato trasporto all’ospedale Santa Maria Goretti, dove è morta poco dopo.

AdnKronos