Latte Menta Poetry Slam: un evento di poesia e performance al Cinema Fulgor di Rimini. Martedì 20 febbraio alle ore 21:00 

Rimini, 17 febbraio 2025 – Il Latte Menta Poetry Slam, uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della poesia performativa, torna per la sua quarta edizione martedì 20 febbraio alle ore 21:00 al Cinema Fulgor di Rimini. Durante la serata si darà vita a una competizione di poesia e performance dove i poeti si esibiranno su un palco con l’obiettivo di conquistare il pubblico, misurandosi in un vero e proprio torneo di parole.

Cos’è un Poetry Slam?

Il Poetry Slam è un format di performance poetica in cui poeti e performer si esibiscono davanti a un pubblico, che vota e giudica le performance. Le esibizioni sono spesso piene di energia, emozione e un forte impatto visivo. Ogni poeta ha un tempo limitato per presentare il suo lavoro e ogni parola può fare la differenza!

Latte Menta è ormai un evento consolidato, che celebra la poesia in tutte le sue forme, e da quattro anni è un punto di riferimento per la scena poetica italiana.

La serata si aprirà con un opening act d’eccezione: Nickulele, la star dei social che sta conquistando il pubblico con il suo stile unico. La competizione vera e propria vedrà salire sul palco alcuni tra i migliori performer della scena poetica nazionale, tra cui: Antonio Amadeus Pinetti, Daniele Podda, Chiara Spagnolo, Francesco Creta, Nicoletta Marinelli e Aureliano Delisi.

Non perdere l’occasione di assistere a una serata di parole, emozioni e grande spettacolo!

Dettagli dell’evento:

Quando: Martedì 20 febbraio 2025, ore 21:00

Dove: Cinema Fulgor, Rimini

Biglietti: 8 € (prenotazione consigliata)

Per informazioni e prenotazioni, visita il sito del Cinema Fulgor.