Lavori Pubblici, partita a Cerasolo la riqualificazione di via Monte Pirolo con il nuovo marciapiede di collegamento fino alla rotatoria di via Primo Maggio

Coriano, 5 ottobre 2023 – Al via un altro cantiere a Coriano nella frazione di Cerasolo per la realizzazione del nuovo marciapiede tra via Monte Pirolo e la rotatoria di via Primo Maggio. Finanziato per un importo complessivo di 100.000 euro da fondi PNRR, l’opera andrà a completare e dare omogeneità al tratto di marciapiede esistente in modo da garantire un collegamento diretto e sicuro ai pedoni tra la zona periferica e quella centrale di Cerasolo di via Primo Maggio. L’avvio del cantiere sarà inoltre l’occasione per mettere mano ai tratti più deteriorati dell’attuale marciapiede con interventi puntuali sulla pavimentazione bituminosa e sulle caditoie oltre che alla pulizia, dove necessario, dei fossi stradali.

Parallelamente proseguono a Coriano i lavori in via delle Rose con il ripristino dei marciapiedi su ambo i lati. Una riqualificazione che andrà a sostituire i cordoli nelle parti più compromesse per poi intervenire con nuovi fondi di asfalto.

“Come detto un mese fa in concomitanza alla partenza dei lavori per la nuova rotonda di Pian della Pieve con la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Montescudo e via Parco del Marano – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Coriano, Roberto Bianchi – il cantiere successivo è stato il completamento del marciapiede di via Monte Pirolo a Cerasolo. Un intervento di ricucitura che garantirà decoro e sicurezza. Con la rotatoria di Pian della Pieve e la pista ciclopedonale di S. Andrea in Besanigo, questa è la terza opera pubblica avviata dall’amministrazione finanziata interamente dal PNRR.

Ricordo che sempre nella frazione di Cerasolo nei mesi scorsi abbiamo terminato importanti lavori in via del Sole con il rifacimento dei marciapiedi, del manto stradale e della fognatura bianca per un investimento di 66.000 euro. Gradualmente interveniamo in maniera puntuale in ogni frazione per dare servizi, sicurezza e tutela ai cittadini”.