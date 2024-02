Lavori sulla linea ferroviaria Bologna-Ravenna-Rimini: previste sospensioni e modifiche alla circolazione

Durante l’ultimo fine settimana di febbraio sono in programma lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria Bologna-Ravenna-Rimini, con un investimento di oltre 1,4 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno due punti specifici: il tratto tra Castel Bolognese e Russi e la stazione di Igea Marina. Rete Ferroviaria Italiana effettuerà i lavori necessari per riportare la linea ai livelli di affidabilità pre-alluvione, provocati dai danni delle alluvioni del maggio 2023. Durante i lavori, la circolazione dei treni sarà sospesa e saranno previste modifiche alla circolazione, con alcuni treni deviati o limitati nella stazione di Cesenatico. Sarà inoltre attivato un servizio di autobus per garantire il collegamento tra le stazioni interessate.