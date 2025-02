Le Associazioni AMRER e ANIPI donano attrezzature all’Ospedale Infermi di Rimini

Ieri all’Ospedale Infermi di Rimini si è svolta la cerimonia di consegna e ringraziamento di nuove e preziose attrezzature, del valore di quasi 80.000 euro, donate da AMRER (Associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna) e ANIPI (Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie) Emilia-Romagna.

Si tratta, in particolare, di un microscopio, un ecografo articolare ed un densitometro osseo con tecnologia REMS (Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry), la tecnologia più innovativa, oggi a disposizione, per stimare la densità minerale ossea tramite ultrasuoni e che consente di valutare il rischio di frattura a cinque anni, basandosi sulla qualità ossea.

Ad accogliere Guerrina Filippi Presidente di AMNER, Valeria Urbinati, Presidente di ANIPI e Daniele Conti, direttore di entrambe le associazioni c’erano l’Assessora Francesca Mattei e la direttrice dell’ospedale Infermi Francesca Raggi che hanno ringraziato i donatori per questa preziosa e significativa donazione, frutto di un percorso ragionato e condiviso con la direzione sulla base delle priorità individuate per i fabbisogni dei clinici.

Si unisce ai ringraziamenti anche il direttore della Medicina Interna e Reumatologia Dott. Mascella: ‘Voglio ringraziare AMRER e ANIPI per questa importante donazione che ci aiuta a colmare un fabbisogno tecnologico che affligge da tempo le attività connesse alla gestione dei paziente affetti da malattie reumatiche e da patologie metaboliche

dell’osso del territorio riminese. Il sostegno della associazione dei pazienti, in un momento di oggettiva difficoltà del Sistema Sanitario Nazionale, è un elemento essenziale per perseguire l’obiettivo, da tutti ricercato, del miglioramento continuo delle cure che giornalmente eroghiamo ai nostri assistiti. Rinnovo quindi i miei più sentite ringraziamenti ad AMRER e ANIPI per il sostegno che ci hanno sempre garantito nel corso di questi anni e che si rinnova oggi con questa generosa donazione confermando così la solida alleanza che ci vede affiancati al contrasto della Malattie Reumatiche e delle patologie metaboliche dell’osso”

Infine l’intervento di Daniele Conti: ‘l’Associazione vuole essere concretamente vicina alle persone affette da una patologia reumatologica. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo alla presa in carico e alla diagnosi precoce dei pazienti reumatologici che vengono presi in carico da una delle eccellenze del nostro territorio, la reumatologia riminese. Crediamo fermamente che sostenere il servizio sanitario pubblico sia fondamentale, siamo l’unico Paese al mondo che ha una sanità per tutti e tale desideriamo che rimanga. Donare questi macchinari è stato possibile grazie al sostegno delle persone che ci hanno sostenuto con il 5×1000 e che hanno contribuito con donazioni durante le campagne di solidarietà che solitamente”.

