Le Comunità Energetiche Rinnovabili e la transizione energetica. Giovedì 30 gennaio all’Associazione Santarcangelo delle Professioni

Santarcangelo, 28 gennaio 2025 – Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili? Sono destinate a creare dei nuovi modelli di comportamento sociale? Cosa significa elettrificazione dei consumi e quanto è importante che avvenga? Come avviene la condivisione dell’energia?

Sono alcuni degli argomenti che saranno trattati durante il convegno “Transizione energetica e comunità energetiche – La necessità di un cambiamento sociale e culturale” che si terrà giovedì 30 gennaio alle 18 nella sala Baldini della Biblioteca Comunale di Santarcangelo.

Ad intervenire saranno Valentina Maria Sessa, avvocato e professoressa associata di diritto amministrativo al Politecnico di Milano, esperta di diritto dell’energia che argomenterà su “Autonomia energetica e comunità energetiche rinnovabili, un nuovo paradigma sociale”; Alessandro Rossi, referente Energia, Ambiente e Clima per conto dell’ANCI (L’Associazione nazionale dei Comuni italiani) dell’Emilia-Romagna che tratterà il tema “Energia, una rivoluzione in corso. Cosa sta cambiando, come orientarsi?”. e Luca Paganelli, assessore alle attività economiche e all’energia del Comune di Santarcangelo che illustrerà i progetti della città riguardo alle CER e alla transizione energetica.

A introdurre la riunione sarà l’architetto Massimo Bottini, dopo i saluti dell’Amministrazione comunale e dell’ingegner Maurizio Ceppini, presidente dell’Associazione Santarcangelo delle Professioni che organizza questo meeting.