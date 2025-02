Le congratulazioni del PSDI a Daniela Fumarola, nuova Segretaria Generale della CISL 

Il Partito Socialista Democratico Italiano esprime gli auguri di buon lavoro alla Segretaria Fumarola della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. Persona pragmatica, ha una storia importante di rapporti di dialogo all’interno della segreteria nazionale della confederazione che la aiuteranno ad affrontare le molteplici sfide che la attendono. «Daniela Fumarola arriva al vertice della CISL in un momento caldo, anche per via rapporti con Cgil e Uil ed i tanti i tavoli di concertazione attivi – commenta Mario Calì, Presidente Nazionale del PSDI, a margine dell’esito dell’assemblea confederale – il Partito Socialdemocratico è confortato dal forte richiamo ad uno spirito riformista, reso centrale anche nelle sue prime parole alla guida del sindacato, con le quali ha ribadito la centralità “di un accordo della responsabilità tra Governo e soggetti sociali riformisti che definisca priorità strategiche comuni”. La sua azione si è sin qui distinta per un approccio pragmatico, riformista e orientato alla mediazione. Esprimo pertanto con piacere i più calorosi auguri di buon lavoro da parte della comunità socialdemocratica del glorioso partito del “Sole Nascente” a Daniela Fumarola, da ieri Segretaria Generale della CISL. Con la sua competenza e determinazione sarà in grado di portare avanti l’incarico di grande responsabilità in un momento cruciale per il mondo del lavoro e per la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori».