Le infrastrutture verdi, Montecopiolo mostra come potrebbero essere

La Provincia di Rimini ha partecipato al primo seminario internazionale del progetto GIFT, finanziato da Interreg Europe. Il seminario, organizzato online dall’Università di Riga, ha dato a ogni partner la possibilità di presentare buone pratiche nella gestione delle Infrastrutture Verdi. Rimini ha condiviso l’esperienza del Comune di Montecopiolo nella rivalorizzazione del verde pubblico. Il vice sindaco Giancarlo Ghiselli ha descritto il lavoro in un bosco di 24 ettari, che includeva la pulizia dell’area, la creazione di panchine, staccionate, e rifugi per insetti e uccelli, contribuendo alla biodiversità e alla riapparizione di orchidee selvatiche. Il bosco è ora usato per attività educative e ricreative. L’intervento ha ricevuto apprezzamenti, e sono previsti altri due seminari internazionali nel quadro del progetto GIFT.