Le mamme griffate Bellaria Igea Marina conquistano Sanremo

Dalla Romagna alla città dei fiori: il pullman di Miss Mamma Italiana è in partenza alla volta di Sanremo in occasione del 74° Festival della musica italiana; una trasferta di 50 mamme con giubbotti griffati Bellaria Igea Marina e un photo booth brandizzato Bellaria Igea Marina dove poter scattare istantanee e foto ricordo di Sanremo 2024. Un’azione di promo commercializzazione, questa, intrapresa dalla Te.ma Spettacoli, società organizzatrice del trentennale concorso nazionale “Miss Mamma Italiana”, e Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina, città dove dal 2021 si svolgono le seguitissime fasi finali nazionali del concorso. La trasferta sanremese rappresenta un’opportunità molto vantaggiosa a livello di promozione e di visibilità della città romagnola e dei suoi eventi che, come le finali di Miss Mamma Italiana, da anni la contraddistinguono, riscontrando un rilevante interesse a livello nazionale da parte dei media televisivi, radiofonici e della stampa italiana ed internazionale.

Spiega Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu: «Brandizzare la tappa ligure nel momento clou di presenza dei media nazionali, ci permetterà di ottenere un ottimo risultato di visibilità. Abbiamo constatato negli ultimi anni una forte attenzione alla presenza di queste mamme durante il periodo del Festival, pertanto, vestendole tutte con un giubbotto rosa griffato Bellaria Igea Marina, si creerà un colpo d’occhio che attirerà maggiormente l’interesse dei media.»

«La selezione sanremese di Miss Mamma Italiana, sarà sicuramente un evento ricco di curiosità, sia per le partecipanti e per il pubblico, visto il ricco corollario che questa settimana, la città dei Fiori, propone al mondo intero. Noi, proporremo la selezione, in un’area del lungomare.» Afferma Paolo Teti, Patron del Concorso nazionale Miss Mamma italiana. «L’interesse da parte delle mamme liguri e di tutta Italia è davvero notevole, basta dire che questo fine settimana dalla nostra Romagna, partirà il pullman di Miss Mamma Italiana con 50 mamme di diverse regioni italiane. Come per tutte le selezioni in programma in tutte le regioni italiane, le mamme vincitrici della selezione sanremese, saranno protagoniste delle fasi finali di Miss Mamma Italiana 31ª edizione, nella città di Bellaria Igea Marina, nel prossimo mese di settembre.»

FONDAZIONE VERDEBLU