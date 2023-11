Le previsioni meteo nelle prossime ore e nel weekend

Prossime Ore: Si prevedono brevi piogge concentrate prevalentemente nel Sud Italia, accompagnate da venti di maestrale.

Situazione al Nord: Prevalentemente bel tempo, con possibilità di neve sui confini alpini e foehn caldo sulle Alpi.

Centro-Sud: Nubi diffuse con piogge in arrivo verso sera, specialmente in Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e in alcune zone della Campania. Forti venti di maestrale e mareggiate previste, con raffiche fino a 60-70 km/h.

Temperature: Diminuzione sensibile delle temperature, che torneranno nelle medie stagionali.

Per il fine settimana:

Sabato 18: Sole prevalente in tutta Italia. Freddo al mattino, specialmente al Nord. Venti forti al Sud.

Domenica 19: Tempo soleggiato e ancora freddo al mattino al Nord.

Tendenza: Da lunedì si prevede un graduale peggioramento del tempo, con l’arrivo di un vortice ciclonico.

Queste previsioni sono state annunciate da Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, e si riferiscono a una perturbazione atlantica che influenzerà il tempo nelle diverse regioni italiane.