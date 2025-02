Lega Consumatori Rimini, riapre la rottamazione delle cartelle esattoriali

Riapertura della ROTTAMAZIONE QUATER

(Rimini, 21 febbraio 2025) – Il Decreto Milleproroghe riapre la rottamazione delle cartelle esattoriali.

Ne dà notizia la Lega Consumatori Rimini: con l’approvazione del c.d. Decreto Legge Milleproroghe (e in particolare al nuovo articolo 3-bis del D.L. n. 202/2024) è stata riaperta la c.d. Rottamazione Quater (di cui Lega Consumatori Rimini si era occupata con un apposito sportello nell’anno 2023). In particolare, è stato previsto che possono essere riammessi alla Rottamazione Quater coloro che ne erano decaduti alla data del 31 dicembre 2024. Dunque chi è decaduto per un’irregolarità/omissione rispetto alle prime 6 rate potrà presentare istanza di riammissione entro il prossimo 30 aprile 2025.

L’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della pace fiscale, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025.

Il pagamento del dovuto potrà avvenire in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 oppure nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027; saranno comunque dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 sulla base del vecchio piano di dilazione.

Occorrerà ora attendere la pubblicazione delle modalità operative per l’esecuzione delle domande per la riammissione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per tale motivo, la Lega Consumatori Rimini, che già in passato si era occupata delle precedenti rottamazioni, consiglia l’utenza di prendere appuntamento telefonando ai numeri 0541 784193 e 351 5904522, per poter esaminare la documentazione e – quando saranno pubblicate le modalità operative da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione – effettuare le domande in favore degli utenti.