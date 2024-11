Lega. Full immersion in Romagna per Matteo Salvini: da Santarcangelo a Ravenna, poi a Forlì e cena al “Mulino di Ortanò di Linaro (FC)

Forlì, 8 nov. Full immersion in Romagna sabato pomeriggio, 9 novembre 2024, per il leader della Lega Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Accompagnato dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, Salvini farà tappa a SANTARCANGELO DI ROMAGNA alle ore 15.30 (piazza Saffi, 37) dove lo accoglieranno i candidati della Lega alle prossime elezioni regionali nel collegio di Rimini Piero Canarini, Angelita Conte, Gilberto Giani e Sabrina Rodà. In seguito, trasferimento a RAVENNA dove, alle ore 17, verrà accolto al Bar ‘Nazionale’ (piazza del Popolo 28) dai candidati del collegio di Ravenna Roberta Bravi, Mirko De Carli (Popolo della Famiglia), Elena Marin e Enea Puntiroli. Alle 18.30, Salvini arriverà a FORLÌ alla ‘Pasticceria Caffetteria 3 Sorelle’ (piazza Aurelio Saffi, 37) dove saranno ad attenderlo i candidati del collegio di Forlì-Cesena Simona Buda, Ombretta Farneti, Daniele Mezzacapo, Annalisa Raduano e Leopoldo Maria De Filippi Tedeschi. Alle 20 ultimo appuntamento della giornata al noto ristorante ‘Il Mulino di Ortano’ di LINARO di MERCATO SARACENO (Fc).