LEGA. LE CONDOGLIANZE DI MORRONE PER LA MORTE DELL’AVVOCATO CHIESA

Cesena, 7 ago. “La Romagna perde prematuramente un grande uomo, un avvocato di fama, un instancabile combattente per l’autonomia della sua terra, un avvincente e affascinante narratore. Alla famiglia dell’amico Riccardo Chiesa le sentite condoglianze mie personali e della Lega Romagna. Caro Riccardo, sentiremo la sua mancanza ma ciò che hai rappresentato rimarrà un esempio indelebile per tutti i romagnoli”.

Con queste parole il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ha ricordato il collega scomparso ieri, 6 agosto, a cui lo univano una ‘grande amicizia’ e la ‘comune, lunga battaglia per l’autonomia della Romagna”.