Legale Ferragni, ‘i figli affidati a lei in via prevalente’

“Si precisa e chiarisce che l’accordo non prevede una ripartizione paritetica dei minori con entrambi i genitori, essendo questi collocati presso la madre in via prevalente”.

Lo spiega in una nota l’avvocato Daniela Missaglia, legale di Chiara Ferragni in relazione all’accordo di separazione con Fedez.

“L’accordo, in fase di sottoscrizione e deposito – prosegue l’avvocato – non prevede un contributo pecuniario di mantenimento per i figli, misura del tutto legittima cui la Signora Chiara Ferragni ha rinunciato privilegiando, con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un’intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori”.

Ansa