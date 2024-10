Legati e sequestrati in casa riposo, 10 indagati a Salerno

Alcuni anziani ospiti di una casa di riposo legati alla sedia a rotelle o al letto con stracci e vecchi maglioni. È uno degli aspetti che emergono da un’inchiesta della Procura di Salerno che ha portato, ieri, i carabinieri del Nas di Salerno, insieme con i militari dell’Arma del Gruppo tutela salute di Napoli e del Comando provinciale, a eseguire un’ordinanza del gip salernitano che applica dieci misure cautelari (tra arresti domiciliari, obbligo di presentazione alla pg e divieti di esercitare imprese o professioni) per reati di sequestro di persona e maltrattamenti, in alcuni casi aggravati dall’aver commesso i fatti in danno di persone disabili, di aver approfittato di circostanze di persona tali da minorare la privata difesa che, per le loro condizioni psichiche, familiari e sociali, non potevano chiedere aiuto o denunciare l’accaduto. “Fatti questi – si legge in una nota della Procura di Salerno – che si sarebbero verificati nella struttura residenziale Istituto Europeo della Terza Età”.

AGI