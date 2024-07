Leo Gassmann all’Aquafan di Riccione: “Datevi il primo bacio estivo, fate nascere qui la vostra prima storia d’amore”

LEO GASSMANN E ‘TAKE THAT’ FANNO BALLARE LA PISCINA ONDE:

“ALL’AQUAFAN E’ TUTTO BELLISSIMO. L’ESPERIENZA NEL FILM ‘CALIFANO’

MI HA CAMBIATO LA VITA IN MEGLIO”

Per la terza tappa del festival Music Wave ieri è arrivato il giovane cantautore e attore

vincitore del Festival di Sanremo 2020 nelle nuove proposte.

Gli eventi al parco vanno avanti giovedì 25 Luglio con ‘The Long Sunset’ e scivoli aperti dalle 10 fino alle 23, venerdì 26 Luglio tornano i dj in consolle sugli scivoli e

da sabato 27 Luglio partono le dirette di Radio Deejay con Rudy Zerbi

“Da questo palco vedere il pubblico che sta in piscina è bellissimo. L’Aquafan è un luogo speciale e questa giornata è davvero particolare”. E’ arrivato diretto da Roma, ieri pomeriggio, Leo Gassmann, solare e sorridente, pronto a far ballare il pubblico dentro e fuori la Piscina Onde, con i suoi più grandi successi.

Ospite della terza tappa del festival Music Wave di Aquafan, Gassmann ha presentato i suoi grandi successi: ‘Vai Bene così’, ‘Terzo Cuore’, ‘Dammi un bacio ja’ (nella colonna sonora della serie tv ‘Un professore’ su Rai Uno con protagonista suo padre Alessandro) e la sua ultima hit ‘Take That’.

“In questa giornata caldissima è un piacere essere qui all’Aquafan – racconta Leo – mi sarei buttato volentieri con tutto il pubblico in piscina. In questo parco ci sono tanti buoni motivi per divertirsi e anche darsi magari il primo bacio estivo, per far nascere la prima storia d’amore”.

Leo ha seguito quest’inverno anche le orme del padre e del nonno Vittorio, ricoprendo il ruolo di Franco Califano nel film di Alessandro Angelini ‘Califano’ su Rai Uno dedicato al cantautore romano scomparso nel 2013. “Questo film è stato un episodio che mi ha cambiato la vita in meglio. Mi ha insegnato a conoscermi e a scoprirmi. Devo tanto al maestro Califano e sono felice che il film sia piaciuto”.

Le giornate del festival Music Wave proseguono martedì prossimo 30 Luglio Rosa Chemical. Ad agosto si va avanti il 6 con Stunt Pilots, il 13 agosto con Cricca e il 20 agosto ospite Il Tre.

‘THE LONG SUNSET’

GIOVEDì 25 LUGLIO SCIVOLI APERTI FINO ALLE 23

Nuovo appuntamento con il lungo tramonto dell’estate in Aquafan! Giovedì 25 Luglio nuovo evento THE LONG SUNSET con parco aperto dalle 10 alle 23.30 e oltre 3 km di scivoli, aperti fino alle 23. E poi eventi, spazi relax, chioschi, animazione, la Maxi Onda alle 14:30. Alle 18:00 dj Franky in Piscina Onde.

Negli appuntamenti The Long Sunset di Aquafan, dalle 19 per le gen Zeta e Alpha, via alle emozioni con Webboh, la testata web più famosa tra i giovanissimi. Negli spazi della Walky Cup arrivano Lisa Luchetta, una delle creator più amate dal pubblico di Webboh. Con lei, anche Luk3 e Ascanio che ci faranno ascoltare le loro canzoni più belle. Tornano presenti Alice Mordenti e Giorgia Mordenti. Al termine dell’evento spazio a momenti di incontro e punti selfie.

BEAT WAVE Venerdì 26Luglio

I GIOVANI DJ SUONANO DALLE CONSOLLE SUGLI SCIVOLI

Venerdì 26 Luglio ultimo evento BEAT WAVE con i dj di tutta Italia che si esibiscono dagli scivoli. Aquafan e AlphaTheta si uniscono in partnership per presentare i talenti delle scuole DJ italiane del network AlphaTheta/PioneerDJ. Spazio alla nuova generazione djing di Music Academy Rimini, NAM Milano e Mec Academy Napoli. In ogni data, otto talentuosi DJ provenienti da tutta Italia si esibiranno in quattro location uniche: dalle piattaforme aree di Strizzacool e Black Hole, passando per l’Extreme e il RiverRun. E infine il rito collettivo alle 14:30 sul palco della Piscina Onde.

LE DIRETTE DI RADIO DEEJAY Da sabato 27 luglio

SI PARTE CON RUDY ZERBI, IL 5 AGOSTO ARRIVA GIANLUCA GAZZOLI

Questo fine settimana prende il via anche il palinsesto di Radio Deejay all’Aquafan di Riccione, con le dirette dal parco acquatico più famoso d’Europa. Il primo ad arrivare, Sabato 27 Luglio e Domenica 28 Luglio, sarà Rudy Zerbi, dalle 8:00 alle 10:00 negli studios della Piscina Onde. Tutti i giorni (tranne la domenica), Rudy trasmetterà poi da lunedì 29 Luglio fino a Sabato 24 agosto, dalle 10.00 alle 12.00. Da lunedì 5 agosto via anche al programma pomeridiano su Radio Deejay di Gianluca Gazzoli dalle 16.00 alle 18.00, in diretta fino a sabato 24 agosto tutti i giorni escluso la domenica.