L’esperienza del Comune di Rimini a Fort Lauderdale per il convegno internazionale contro l’antisemitismo

Da sessant’anni il Comune di Rimini è impegnato nell’educazione dei più giovani alla Memoria, attraverso un’attività che di anno in anno è diventata sempre più ricca e approfondita, tra incontri, spettacoli, rassegne di film, laboratori, testimonianze. Un percorso iniziato nel 1964, con il primo viaggio della Memoria, presentato e raccontato a trecento tra sindaci e rappresentanti politici statunitensi intervenuti al convegno “North American Mayors. Summit against Antisemitism. Cities unite against hate”, organizzato a Fort Lauderdale (Florida), città gemellata con il Comune di Rimini.

A rappresentare l’esperienza riminese la responsabile dell’Attività di Educazione alla Memoria Laura Fontana, che ha portato i saluti del Sindaco e della Città e ha spiegato l’evoluzione di un percorso formativo che di anno in anno offre ai ragazzi la possibilità di riflettere e confrontarsi sulla storia, sui riflessi che questa ha sul passato, sulla necessità di farne tesoro per il futuro.

Comune di Rimini