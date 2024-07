L’ex biblioteca di Ospedaletto sarà un Centro socio- assistenziale, primo tassello di una riqualificazione nel cuore della frazione 

Coriano, 30 luglio 2024 – Dare risposte alle esigenze sociali ed abitative alle persone che soffrono di un disagio legato alle fragilità in un luogo nuovo, creato su misura, dotato di verde e impianti di ultima generazione. Dopo il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la Giunta Comunale di Coriano ha approvato il progetto esecutivo che si propone di realizzare un edificio nel centro storico di Ospedaletto destinato a diventare un centro socio-assistenziale per persone disabili designate e provenienti dai Comuni del Distretto socio sanitario di Riccione. L’attuale immobile, ex biblioteca ormai in disuso da molti anni in via Borgata, verrà demolito per ricostruirne uno nuovo nello stesso punto ma con volumi e altezze ridotte rispetto all’attuale secondo la tipologia edilizia del contesto storico in cui si inserisce. Verranno realizzati due appartamenti dotati ciascuno di tre camere da letto doppie, tre bagni, una zona giorno, un locale tecnico e un piano sottotetto. Un ascensore consentirà l’immediato accesso delle persone ai due piani. Previsti posti auto dedicati e un giardino con una parte pavimentata, per facilitare l’uso degli spazi esterni e di eventuali carrozzine, e l’altra con nuove piantumazioni ed arbusti.

L’intervento, a cura di Polistudio A.E.S., è compreso all’interno di un progetto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la linea di investimenti 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

L’investimento complessivo ammonta ad 1 milione e 165 mila euro di cui 484.000 provenienti da fondi PNRR, il resto sarà stanziato con risorse proprie di bilancio del comune di Coriano al quale spetterà la demolizione e ricostruzione dell’edificio, in quanto proprietario dell’immobile, mentre le spese di gestione per appalti, servizi, forniture per l’attivazione di sostegni domiciliari o a distanza saranno di competenza del Distretto con la possibilità di inserire i futuri ospiti provenienti da Comuni dell’area sud.

Lo stabile verrà realizzato all’insegna del risparmio energetico con un impianto fotovoltaico abbinatoall’installazione di una pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione meccanica per il ricambio dell’area, cappotto termico e infissi di ultima generazione.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, il prossimo passo sarà entro l’anno l’indizione di gara per l’affidamento dei lavori che dovrebbero concludersi alla fine del 2025.

“Questo progetto è il primo importante tassello di una riqualificazione programmata nel cuore di Ospedaletto – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi-. La via Borgata, tra le strade più antiche della frazione vedrà quindi la demolizione della vecchia biblioteca, la costruzione di uno stabile nuovo al passo con i tempi per impiantistica e comodità, rivolto alle persone con disagi legati a fragilità a valenza distrettuale, e una ulteriore riqualificazione del decoro e della viabilità del centro storico. Verrà quindi organizzato un incontro pubblico con i residenti al fine di presentare gli interventi di miglioramento previsti”.

In allegato rendering del progetto

—