Lezioni di “alfabetizzazione digitale” nella Caserma dei Carabinieri di Novafeltria

Nella mattina di ieri, all’interno dell’area briefing della Compagnia Carabinieri di Novafeltria, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione del corso “Diventare Cittadino Digitale”, nell’ambito del progetto “Felici e connessi”.

Il progetto, iniziato nel 2021, nasce dall’accordo di collaborazione stipulato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, da Leonardo S.p.A. e dalla Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, con il fine di aiutare gli over 65 all’uso del digitale.

L’attività ha avuto l’obiettivo di ridurre il più possibile il c.d. “digital divide” del Paese, ovvero il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (personal computer e internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale.

Le attività, già proposte a livello nazionale in altre località con le caratteristiche di bassa densità demografica e con un tasso medio alto dal punto di vista anagrafico, sono state progettate per contribuire e rafforzare il senso di sicurezza della popolazione, migliorando il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzione.

Le lezioni, tenute da due formatori “ingegneri” di Leonardo S.p.A., hanno coinvolto tre piccoli gruppi di anziani, 17 in tutto, che si sono alternati nei tre giorni di formazione sull’uso di smartphone, tablet e computer. Grazie al corso, gli over 65, hanno imparato ad usare tali dispositivi per inviare e ricevere la posta elettronica, per pagare le bollette o spedire una raccomandata via internet, come prenotare una visita medica o consultare il proprio fascicolo sanitario, ma anche come creare il proprio Spid con cui accedere ai siti istituzionali. Scopo del corso è stato aiutarli a semplificare la vita di tutti i giorni. Particolare attenzione è stata rivola alla navigazione consapevole sul web per evitare i rischi di truffe online.

Saper comunicare in modo adeguato ed efficace mediante i sistemi fruibili via Internet e saper valutare l’affidabilità di una fonte di informazioni su Internet ha certamente incuriosito e sensibilizzato i frequentatori che hanno risposto con entusiasmo ed impegno.

Durante le attività formative, il Comandante della Compagnia di Novafeltria ed il Comandante della Stazione, hanno approfondito, in particolare, il tema delle truffe online nei confronti degli anziani per una sensibilizzazione delle fasce più deboli della popolazione, purtroppo sempre più spesso vittime di tali azioni criminose.

Il corso si è concluso con una breve cerimonia e la consegna di un attestato di partecipazione alle persone che hanno aderito all’iniziativa.