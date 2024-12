LIBERA. IL DIRETTIVO NOMINA PRESIDENTE, VICESEGRETARIO E SEGRETERIA POLITICA

Si è tenuto ieri sera, giovedì 12 dicembre, il Direttivo di Libera riunitosi per la prima volta nella nuova composizione come da indicazioni del nostro recente Congresso. Al centro dei lavori, come previsto dallo Statuto, il completamento delle nomine interne al Partito e l’indicazione dei componenti della nuova Segretaria Politica.

Giuseppe Maria Morganti è stato nominato per acclamazione Presidente del Partito, mentre i membri del Direttivo hanno approvato, sempre all’unanimità, la proposta del Segretario Giulia Muratori di indicare il Consigliere Luca Boschi come suo Vicesegretario.

La riunione si è conclusa con il rinnovo della fiducia per l’operato del Gruppo Consigliare e dei Segretari di Stato Matteo Ciacci e Alessandro Bevitori anche in vista della sessione consigliare di dicembre che vedrà al centro l’analisi in seconda lettura del Bilancio Previsionale per l’anno 2025 e il deposito degli emendamenti al parallelo Progetto di Legge sulle “Misure per il consolidamento, lo sviluppo economico, il contenimento dei costi e disposizioni in materia fiscale” che dovrà contenere le prime “scelte forti e di prospettiva” dell’attuale legislatura.