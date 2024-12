In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Libera ribadisce con forza il suo impegno per la tutela dei diritti di tutte le persone, senza esclusioni. Questa ricorrenza non è solo un’occasione per riflettere, ma un richiamo all’azione per costruire una società più equa e inclusiva, dove la disabilità non sia un ostacolo alla piena partecipazione alla vita sociale, economica e culturale.

Libera crede che la diversità sia un valore e che nessuno debba essere lasciato indietro. In linea con il principio “Nulla su di noi senza di noi”, in particolare, Libera si impegna a:

Concludere il percorso dei due Progetti di Legge già depositati sull’inclusione lavorativa e sulla Vita Indipendente;

Promuovere politiche che garantiscano l’accessibilità e la rimozione delle barriere, sia fisiche che culturali;

Rafforzare il monitoraggio di episodi di discriminazione e violenza, con un’attenzione speciale verso le donne con disabilità;

Sostenere percorsi di sensibilizzazione per una maggiore consapevolezza sui diritti delle persone con disabilità e sull’importanza della loro partecipazione attiva nella nostra comunità.

Questa giornata è anche un momento per ribadire il nostro supporto a tutti coloro che ogni giorno lavorano per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Il nostro impegno è quello di continuare a lottare per una società che riconosca, protegga e valorizzi i diritti di tutti, perché solo insieme possiamo costruire un futuro più giusto.

Libera: per una San Marino inclusiva, solidale e senza barriere.