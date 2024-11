LIBERA si prepara a celebrare il suo secondo Congresso il 15 e 16 novembre 2024.

Questo evento rappresenta un momento importantissimo per il partito, poiché segna il primo vero Congresso politico dopo l’Assemblea Costituente del 2020, che vide la fusione di Sinistra Socialista Democratica, Civico 10 e Riforme e Sviluppo.

Durante l’assise, i circa 200 membri con diritto di voto saranno chiamati a rinnovare le cariche interne, con particolare attenzione alla nomina del nuovo Segretario politico. Attualmente, Michele Muratori è l’unico candidato ufficiale per succedere a Matteo Ciacci, ma non si esclude la possibilità di ulteriori candidature. In tal caso, il partito dovrà lavorare per raggiungere una sintesi o procedere a una votazione interna.

Oltre al rinnovo delle cariche, il Congresso sarà l’occasione per discutere e definire le linee strategiche future del partito. Tra le priorità evidenziate da Giuseppe Maria Morganti, capogruppo di Libera, vi sono il rilancio del sistema sanitario, il potenziamento della cultura e dell’istruzione, e la gestione del debito pubblico in rapporto al PIL, con l’obiettivo di promuovere la crescita economica e ridurre le spese.

Un altro tema centrale sarà la riflessione sull’alleanza con il Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD). Entrambi i partiti hanno espresso la volontà di perseguire una strategia inclusiva, mirata a riunire le forze riformiste e progressiste del Paese, però i dettagli e le modalità di questa collaborazione saranno delineati solo dopo il Congresso di Libera, dato che il PSD ha già celebrato il suo.

La partecipazione attiva dei giovani sarà un elemento chiave dove i membri di Generazione Libera, rappresentati da Erica Valentini, prenderanno parte al Congresso con l’intento di lavorare per una maggiore autonomia all’interno del movimento.

Il secondo Congresso di Libera rappresenta, quindi, un momento di riflessione e rinnovamento, con l’obiettivo di consolidare il ruolo del partito nel panorama politico sammarinese e di affrontare le sfide future con una visione riformista e progressista.

CONGRESSO DI LIBERA 15-16 NOVEMBRE 2024 TEATRO TITANO “Rinnoviamo il presente per costruire il futuro con i nostri valori” PROGRAMMA Venerdì 15 Novembre: Ore 20.30 Inizio lavori e nomina Presidenza Ore 20.45 Relazione del Segretario Ore 21.30 Interventi degli Ospiti Sabato 16 Novembre: Ore 8.30 Apertura del dibattito degli aderenti di Libera Ore 13.00 Pranzo c/o Ridotto del Titano Ore 14.30 Ripresa del dibattito degli aderenti di Libera Ore 17.00 Votazione degli organismi, delle modifiche allo statuto e della mozione conclusiva