Linea ferroviaria Bologna – Rimini in tilt: persona investita e uccisa da un treno. Notevoli i disagi

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Faenza, dove una persona è stata investita e uccisa da un treno nelle vicinanze della stazione, per cause ancora in fase di accertamento. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 lungo la linea Bologna-Rimini, causando rallentamenti alla circolazione dei treni nella zona. Le autorità competenti stanno lavorando sul posto per condurre le indagini necessarie.

A causa dell’accaduto, i treni che passano per Faenza subiranno ritardi fino a 60 minuti e potrebbero essere soggetti a variazioni di percorso o addirittura cancellazioni. Il personale medico del servizio 118 è intervenuto prontamente sulla scena per prestare soccorso.