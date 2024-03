Linee ferroviarie Bologna – Rimini e Bologna – Ravenna, cantieri per lavori di manutenzione dalle 23.30 di venerdì 15 alle 3.30 di lunedì 18 marzo. Disagi per chi deve viaggiare

Dalle 23.30 di venerdì 15 alle 3.30 di lunedì 18 marzo, Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) effettuerà lavori di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria sulle linee Bologna – Rimini e Bologna – Ravenna. I cantieri saranno attivi fra Cesena e Rimini e prevedono l’impermeabilizzazione di tre ponti ferroviari. Questo intervento richiederà la temporanea rimozione del binario e della massicciata, comportando la sospensione della circolazione dei treni per tutto il periodo dei lavori, che verranno eseguiti da tecnici di RFI e imprese appaltatrici con l’ausilio di appositi mezzi d’opera.

Dalle 5.00 di martedì 19 marzo alle 5.00 di sabato 6 aprile, RFI procederà alla sostituzione dei deviatoi della stazione di Russi. Questa operazione migliorerà l’affidabilità dell’infrastruttura ferroviaria, consentendo un funzionamento ottimale degli scambi e dei convogli nelle stazioni. Tecnici di RFI e imprese appaltatrici saranno impegnati nell’esecuzione dei lavori, supportati da mezzi d’opera dedicati. Durante questo periodo, il binario 4 della stazione di Russi rimarrà temporaneamente fuori servizio.

Al fine di permettere interventi di manutenzione sulla linea Bologna – Rimini, i treni subiranno variazioni che sono già consultabili sui canali di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper. I treni Frecciarossa della tratta Milano-Bologna-Rimini-Ancona-Pescara-Bari-Lecce potrebbero essere cancellati o subire limitazioni di percorso, anche nei giorni 15 e 18 marzo. Fino al termine dei lavori, verranno attuate modifiche anche ai treni Frecciarossa della tratta Venezia-Bologna-Rimini-Ancona-Pescara-Bari-Lecce, con deviazioni via Castel Bolognese-Ravenna e soppressione della fermata a Bologna, comportando un prolungamento dei tempi di percorrenza. Al fine di garantire la continuità del viaggio nord-sud, sono previsti servizi bus tra Rimini e Bologna Centrale in coordinamento con alcuni treni Frecciarossa in circolazione.

I treni Intercity diurni potrebbero subire deviazioni via Faenza-Ravenna-Rimini o limitazioni di percorso, con soluzioni alternative di viaggio con altri treni o servizi bus, ove possibile. Per quanto riguarda i treni Intercity Notte, verranno deviati via Faenza-Ravenna-Rimini o via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia, con perdita di alcune fermate e senza servizio bus. I Regionali Veloci verranno deviati via Castel Bolognese-Ravenna e verrà istituito un servizio autobus fra Cesenatico e Rimini per coprire le fermate non raggiunte dai Regionali Veloci. Infine, fra Bologna e Cesena, verrà garantito il servizio con treni che effettueranno le fermate della tratta Bologna – Imola – Bologna, sostituendo le corse cancellate. Tra Cesena e Rimini, il trasporto sarà effettuato con autobus, e le corse Rimini – Ravenna e Rimini – Imola (e viceversa) saranno soppresse durante questo periodo. Ad esempio, Venerdì 15 marzo, il regionale Bologna – Rimini delle 22.34 verrà interrotto a Cesena, con i passeggeri trasferiti su autobus per la tratta Cesena – Rimini.