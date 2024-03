Una coppia di amici del modenese è stata arrestata dopo un alterco con il gestore del bar Roma caffè a Misano, avvenuto dopo una serata di divertimento in riviera. La lite, scatenata dall’abuso di alcol, ha portato all’intervento dei carabinieri che sono stati aggrediti dai due uomini, causando loro lievi ferite. Dopo l’arresto, la coppia è comparsa in tribunale a Rimini e è stata rimessa in libertà in attesa del processo finale. Per la loro difesa, hanno scelto l’avvocata Anna Michela Guerra.