L’obeso. Storia dei colti obesi … di Sergio Pizzolante

L’obeso Storia dei colti obesi

Ginevra Bompiani è una dolce signora, di grandi studi ed intelligenza strana. Figlia di cotanto padre, famiglia agiatissima, socia di Roberta Einaudi, figlia di cotanto padre anche lei, moglie di Giorgio Agamben, filosofo italiano, che definì le restrizioni per il Covid: dittatura sanitaria.

Cioè, come il pensiero filosofico altissimo può cadere in basso. Molto in basso.

Ginevra e Giorgio rappresentano bene il mio cruccio, il dubbio irrisolto, l’incompreso, ciò che non comprendo, da quando andavo a scuola e poi girando qua e là nel mondo. Cioè, come si può avere cultura immensa e tanta ignoranza insieme. Cioè come è possibile essere tanto colti senza intelligenza. Scrittori, filosofi, accademici verso i quali io mi scappello che poi parlano e dicono cose stupide. Tanto stupide che fanno scappare il sorriso. Non capisco come alcuni possano leggere tanto sino ad assumere lo status di coloro che fanno leggere se stessi agli altri, per arrivare poi a dire cose illeggibili. Non capisco.

Ginevra Bompiani la trovate facendo zapping qua e là. Dispensa scienza e certezze granitiche. Come la dittatura sanitaria del marito. Esempi? Ginevra che condivide la dittatura sanitaria di Giorgio non vede la dittatura di Putin!

Minchia anche questo è un mistero. Se dobbiamo stare in casa qualche giorno per non contagiarsi è dittatura, se Putin ci bombarda la casa no! La dittatura è della NATO. Dice proprio così Ginevra. La guerra è della NATO e degli americani. Gli italiani sono al guinzaglio della NATO. Prendono ordini. Non c’è democrazia. In Italia! In Russia si. In Cina pure. La Meloni? Guida una squadra di nazisti! Boom!

Io mi chiedo dove la cultura accademica e la scienza di Ginevra ha fatto uno scontro frontale con l’intelligenza, con la realtà, con il senso, imboccando la via del controsenso, del nonsenso. Dove? Quando i cervelli così acculturati diventano obesi? Ce ne sono tanti in giro per i Talk. Tanti si sono esibiti durante il Covid e poi con la guerra. Quando, perché succede? Non lo so. È una obesità intellettuale esibita. Cervelli che si gonfiano tanto sino a scomparire. Masticano tutti i pensieri e le opinioni e le storie del mondo e ne fanno poltiglia. Obesi. Come canta Gaber:

L’obeso mangia idee, mangia opinioni Computer, cellulari Dibattiti e canzoni Mangia il sogno dell’Europa Le riforme, i parlamenti Film d’azione, libri d’arte Mangia soldi e sentimenti E s’ingravida guardando e mangiando Gli orrori del mondo L’obeso è ormai un destino senza scampo è la follia del nostro tempo L’obeso è un pachiderma nauseabondo è il simbolo del mondo L’obeso mangia gruppi finanziari Mangia spot e informazioni Aiuti umanitari Mangia slogan e ideologie Vecchie idee, nuovi miti Mangia tutti i bei discorsi Dei politici e dei preti E s’ingurgita la pace, la guerra La pace, la guerra…

Sergio Pizzolante