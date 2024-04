Locomix 2024: Una Notte di Risate al Teatro Concordia. Comunicato di San Marino for Childreen

Un grande ritorno questa 17esima edizione di Locomix , evento che si terrà al Teatro Condordia di Borgo Maggiore ( RSM ) nella data di Sabato 4 Maggio 2024 alle ore 21.00 .

Locomix è l’esibizione di sei artisti comici emergenti , con talenti e stili diversi , scelti a partire da una selezione avvenuta tra molti candidati ; questi sei finalisti si esibiranno in questa serata .

In passato, diversi i comici partiti da qui e diventati poi famosi in tutta Italia.

Questi sei finalisti che si esibiranno Sabato 4 Maggio 2024 al Teatro Concordia durante lo show condotto da Ettore Mularoni sono Andrea Graziani, Dario D’Angiolillo, Zagor Borghesi, Virgigno , Max Sonsogno ed il duo sammarinese Bromance.

Confermata la presenza di uno special guest, Alessandro Ciacci, con il suo umorismo colto e graffiante.

E’ possibile acquistare i biglietti di ingresso a questa serata solo in prevendita sul sito internet https://www.liveticket.it/locomix.

All’interno di questa serata ci sarà una lotteria solidale il cui ricavato verrà interamente devoluto a questa Associazione San Marino for the children onlus.

Vi aspettiamo Sabato 4 Maggio 2024 a Locomix !

Grazie di cuore !