Loredana Bertè forse in gara a San Marino per l’Eurovision

Tra i finalisti Marcella e i Jalisse, ospite d’onore Cocciante

Loredana Bertè potrebbe essere tra i big finalisti della terza edizione di Una voce per San Marino, il festival che premia chi vincerà con la partecipazione – in gara per la Repubblica del Titano – all’Eurovision Song Contest, in programma dal 7 all’11 maggio a Malmoe, in Svezia.

Lo hanno rivelato gli organizzatori – la Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino Rtv e Media Evolution – alla presentazione dell’evento a Milano.

La finale si terrà sabato 24 febbraio alle 20.30 al Teatro Nuovo Dogana e in diretta su San Marino Rtv (canali 520 di Sky e 93 di tivùsat, 831 del Ddt, streaming su www.sanmarinortv.sm).

Gli altri big finalisti sono Marcella Bella, i Jalisse reduci dall’ospitata a Sanremo, Pago, La Rua, Wlady-Corona-Ice Mc e dj Dad, e dall’Inghilterra Aaron Sibley e Aimie Atkinson. Ospite d’onore sarà Riccardo Cocciante, ma torneranno anche Albano e Mogol “in veste di amici del Titano”. “Dopo le dichiarazioni fatte dalla Bertè sul fatto che se avesse vinto Sanremo sarebbe tornata volentieri in Svezia, abbiamo provato a contattarla nella speranza di un suo sì – spiegano gli organizzatori – L”intenzione di partecipare c’è, stiamo capendo insieme al suo staff se i tanti pregressi impegni privati e lavorativi le permetteranno di essere in gara” con ‘Pazza’, il brano che ha portato all’Ariston.

Si aggiunge agli otto big la cantante blues britannica Dana Gillespie, vincitrice del contest di Casperaki per brani che uniscono la creatività degli artisti alla tecnologia dell’intelligenza artificiale. A completare il cast saranno sette ‘emergenti’ e un sammarinese provenienti dalle semifinali in onda su San Marino Rtv da oggi a venerdì alle 21.40. A decretare chi vincerà sarà “una giuria qualificata, sulla base dei meriti, liberamente e senza vincolo alcuno”. La finale sarà condotta da Fabrizio Biggio, volto di Viva Rai2 e I soliti idioti, e Melissa Greta Marchetto, speaker di Virgin Radio. Ad aggiundicarsi le prime due edizioni del festival sono stati Achille Lauro e il gruppo toscano Piqued Jacks.

Ansa